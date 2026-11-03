2026-11-03 13:28:06

Μια ολλανδική νεοσύστατη επιχείρηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισέλθει στην αγορά διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, ελπίζοντας να προσφέρει συχνότερες υπηρεσίες και οικονομικά προσιτά εισιτήρια μεταξύ Παρισιού, Βρυξελλών και Άμστερνταμ.Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία Heurotrain ελπίζει να λανσάρει τα δικά της τρένα υψηλής ταχύτητας τον Δεκέμβριο του 2030, υπόσχοντας συχνότερες αναχωρήσεις, sidirodromikanea

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