Η Ισπανία θα μειώσει τα δρομολόγια των τρένων Μαδρίτης-Σεβίλλης μέχρι να εγκατασταθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης.
2026-11-03 18:20:11
Οι υπηρεσίες της σιδηροδρομικής γραμμής Μαδρίτης-Σεβίλλης θα μειωθούν μετά το δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας, έως ότου η ισπανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων επανεξετάσει το σύστημα ασφαλείας της γραμμής και η κυβέρνηση ολοκληρώσει την καθυστερημένη εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο υπουργός sidirodromikanea
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