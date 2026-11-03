2026-11-03 18:20:11

Οι υπηρεσίες της σιδηροδρομικής γραμμής Μαδρίτης-Σεβίλλης θα μειωθούν μετά το δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας, έως ότου η ισπανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων επανεξετάσει το σύστημα ασφαλείας της γραμμής και η κυβέρνηση ολοκληρώσει την καθυστερημένη εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο υπουργός sidirodromikanea

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