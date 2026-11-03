





Το «SUPER BALL SHOW» powered by Superbet, η εκπομπή που δεν ήξερες πόσο πολύ χρειαζόσουν, έρχεται στον ΑΝΤ1! Από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 00:45 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έρχεται για να αλλάξει τις μεταμεσονύκτιες συνήθειές μας και να πάει την αθλητική ψυχαγωγία ένα βήμα παραπέρα.







Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, το εκρηκτικό δίδυμο Θοδωρής Ρίγανης και Αριστοτέλης Σαββίδης, αλλά και η Κόνι Θεοδώρου, δημιουργούν μια ξεχωριστή τηλεοπτική παρέα που βλέπει τον αθλητισμό αλλιώς και τον φέρνει πιο κοντά σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.







Με σχολιασμό της αθλητικής επικαιρότητας, πρωτότυπα debate και ξεχωριστά βίντεο, το «SUPER BALL SHOW» φωτίζει τις στιγμές που αξίζει να συζητηθούν, αλλά και εκείνες που αξίζει να ανακαλύψουμε. Κάνει στάσεις εκεί όπου ο αθλητισμός συναντά τη μουσική, τον κινηματογράφο και το lifestyle, αναζητώντας ιστορίες και πρόσωπα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Το «SUPER BALL SHOW» δίνει νέα διάσταση στην αθλητική ψυχαγωγία μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές του αθλητισμού, αλλά και με τους αφανείς «ήρωες» που γράφουν καθημερινά τη δική τους ιστορία, εντός και εκτός Ελλάδας. Με ζωντανές συνδέσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους, γκάλοπ με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους φιλάθλους, ανατρεπτικές δοκιμασίες για αθλητές και αθλήτριες, αλλά και ένα απολαυστικό εβδομαδιαίο Top 10 με τις πιο ξεχωριστές στιγμές που καταγράφηκαν στα γήπεδα όλου του κόσμου, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, το «Super Ball Show» δίνει άλλη διάσταση στον τρόπο που αξίζει να απολαμβάνουμε τον αθλητισμό.







Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνας, είναι θέαμα, συγκίνηση, χιούμορ και ψυχαγωγία!







«SUPER BALL SHOW» powered by Superbet_Πρεμιέρα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 00:45 στον ΑΝΤ1.







#superballshow

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχισυνταξία: Γιάννης Κυφωνίδης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης

Διεύθυνση Παραγωγής: Φίλιππος Βιστάκης



















Πηγή: tvnea.com