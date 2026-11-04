2026-11-04 11:02:55
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και το Κοινωνία Ώρα MEGA
Το Happy Day στον Alpha κατέκτησε την κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, σημειώνοντας 16,7% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κοινωνία Ώρα MEGA με 15,5%, ενώ το Σήμερα ακολούθησε με 11,4%.

Η Ώρα Ελλάδος κατέγραψε 9,4%, με το Stars System να βρίσκεται πολύ κοντά στο 9,3%. Το Καλημέρα Ελλάδα σημείωσε 6,7%, ενώ το Νωρίς Νωρίς ολοκλήρωσε την κατάταξη με 3,1%.

Πηγή: tvnea.com
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