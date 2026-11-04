2026-11-04 11:02:55

Η Super Κατερίνα βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 17,2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Αταίριαστοι με 10,5%, ενώ το Χαμογέλα και Πάλι! σημείωσε 10,0%.



Το Πρωινό κατέγραψε 9,8%, ενώ ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα κινήθηκε στο 7,1%. Το Πρωίαν σε Είδον σημείωσε 3,9%, με το 10 Παντού να ακολουθεί στο 3,8%.



Πηγή: tvnea.com



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