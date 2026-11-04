2026-11-04 11:02:55

Το «Σόι σου» βρέθηκε στην κορυφή της Prime Time Ζώνης, με το έβδομο επεισόδιο να σημειώνει 19,1% στο δυναμικό κοινό και το έκτο επεισόδιο σε επανάληψη να ακολουθεί με 17,8%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το GNTM 7 με 13,6%.



Οι «Κόρες της Αρετής» κατέγραψαν 11,9%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» σημείωσε 10,9%. Το «Κάμπινγκ» κινήθηκε στο 10,5%, με το «Ντέρτι» να ακολουθεί στο 9,4%.



Το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 7,7%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» 7,6%, το «Νησί» (Ε) 6,4% και οι «Μπλε Ώρες» 6,1%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ