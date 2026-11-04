2026-11-04 11:02:55

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Το Live News κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Deal με 15,1%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 13,5%.



Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) σημείωσαν 12,9%, με το The Chase να καταγράφει 11,8% και το Cash or Trash 11,2%.



Οι «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» κινήθηκαν στο 7,5%, ενώ το «Διαχωρίζω τη θέση μου» και το «Κάτι Ψήνεται» ισοβάθμησαν στο 6,6%. Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 5,9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 3,8% και οι «Κουτσουπιές» 3,5%.



Πηγή: tvnea.com



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