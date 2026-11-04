2026-11-04 11:02:55

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην κορυφή της ενημερωτικής αναμέτρησης, σημειώνοντας 12,1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν τα MEGA Γεγονότα με 11,0%, ενώ το Star News κατέγραψε 10,4%, παραμένοντας κοντά στη δεύτερη θέση.



Το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 8,5%, ενώ το ANT1 News κινήθηκε στο 7,1%. Το Open News κατέγραψε 5,2%, με το Κεντρικό Δελτίο της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, να ολοκληρώνει την κατάταξη με 1,4%.



Πηγή: tvnea.com



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