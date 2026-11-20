2026-11-20 08:48:22

...το πολύτιμο σκόρδο!



Το σκόρδο περιέχει βιοδραστικές θειούχες που παρουσιάζουν εργαστηριακά προστατευτικές επιδράσεις στους μηχανισμούς αποδόμησης του αρθρικού χόνδρου.



Παράλληλα, ανθρώπινη παρατηρητική μελέτη έχει συσχετίσει την αυξημένη κατανάλωση λαχανικών της οικογένειας Allium με μικρότερη παρουσία πρώιμης οστεοαρθρίτιδας του ισχίου.



Η έρευνα αυτή δεν αφορά απλώς τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του σκόρδου.



Αγγίζει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο μηχανισμό: την επίδραση των θειούχων ενώσεών του στα ένζυμα που αποδομούν τον χόνδρο συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-skordo-mas-prostateysei-kai-apo-tin-osteoarthritida-toy-ischioy/



https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2474-11-280

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