2026-11-05 15:14:23

Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει καθημερινά την παρουσία του στην πρωινή ζώνη μέσα από το «Πρωινό», ωστόσο η συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 ενδέχεται να αποκτήσει και μια δεύτερη τηλεοπτική διάσταση.



Όπως αναφέρει η Realnews, στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο παρουσιαστής με τον σταθμό τον περασμένο Ιούνιο υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίησή του και σε άλλη εκπομπή, πέρα από το καθημερινό πρωινό πρόγραμμα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τον ΑΝΤ1 να εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον Γιώργο Λιάγκα ένα ακόμη τηλεοπτικό project.



Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι πως δεν φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι κάποιο μεγάλο ψυχαγωγικό show ή κάποιο έτοιμο format του εξωτερικού. Αντίθετα, το σχέδιο που εξετάζεται αφορά μια εκπομπή λόγου ή συνεντεύξεων, σχεδιασμένη με βάση την τηλεοπτική φυσιογνωμία και τον τρόπο παρουσίασης του Γιώργου Λιάγκα.



Η νέα εκπομπή, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, θα τοποθετηθεί σε διαφορετική ζώνη από την πρωινή, δίνοντας στον παρουσιαστή έναν επιπλέον ρόλο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Προς το παρόν, οι συζητήσεις συνεχίζονται και μένει να φανεί ποια μορφή θα πάρει τελικά η πιθανή νέα τηλεοπτική συνεργασία.



Πηγή: tvnea.com



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