Ο ΑΝΤ1 απόψε, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.Η δεύτερη εντός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» στη φετινή διοργάνωση του UEFA Conference League έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1. Μετά από δύο διαδοχικές νίκες κόντρα σε Μπόρατς και Καϊράτ, ο Παναθηναϊκός θέλει να διευρύνει το σερί του στο ξεκίνημα της League Phase κάνοντας το τρία στα τρία απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που θα τον φέρει σε θέση ισχύος στο κυνήγι μίας θέσης στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση στους «16». Η εξαιρετική ως τώρα παρουσία της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ στη σεζόν, έχει ως αποτέλεσμα οι πράσινοι να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας τόσο στη Super League, όσο και στην κατάταξη του UEFA Conference League. Ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στο ΟΑΚΑ, καθώς η νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ έχει φέρει ενθουσιασμό στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Πέραν της σημαντικής απουσίας του τραυματία Αζεντίν Ουναΐ, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, που θα υποδεχθεί τη βουλγαρική ομάδα, η οποία προέρχεται από εκτός έδρας ισοπαλία απέναντι στη Νόρτζελαντ, παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό στη σεζόν.Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος με τον Γιάννη Σαπουντζάκη να μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:30 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση με το «ΟΑΚΑ» στο συντονισμό θα βρίσκεται ο Γρηγόρης Ατρείδης με καλεσμένο τον ηθοποιό, Τάσο Ιορδανίδη, που φέτος πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι». Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, καθώς και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00.Ο αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα και στο antenna.gr.Στο antenna.gr/football περιλαμβάνεται επίσης ξεχωριστή ενότητα για το UEFA Europa League και UEFA Conference League με επιπλέον αποκλειστικά θέματα που δεν θα έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, highlights από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων, δηλώσεις, αποσπάσματα από τα social media, αρθρογραφία, podcast, vlog και φυσικά όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση.Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλο το ρεπορτάζ ζωντανά από το Μαρούσι και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην παρουσιάση θα είναι η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να σχολιάζει τους αγώνες της βραδιάς και να αναλύει τα παιχνίδια των τριών ελληνικών ομάδων. Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεν στη Γαλλία την Τετάρτη, από τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Νίκο Κώτση, αλλά και από τη δεύτερη εκτός έδρας δοκιμασία του ΟΦΗ, κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο να μεταφέρει το κλίμα ζωντανά από τη Ρουμανία. Και φυσικά, όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς από όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!Πηγή: tvnea.com