Αιωνόβιος γιατρός, απόφοιτος του Χάρβαρντ, μας αναφέρει κάποιες καθημερινές συνήθειες, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την καλή υγεία και τη μακροζωία.Είναι ο dr. John ScharffenbergΟ John A. Scharffenberg, M.D., M.P.H., γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1923 στη Σαγκάη της Κίνας.Πέρασε τα πρώτα 16 χρόνια της ζωής του στην Κίνα.Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Loma Linda της Καλιφόρνιας, από όπου αποφοίτησε το 1947.Το 1956 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Υγεία (Master of Public Health) από το Πανεπιστήμιο Harvard.Εργάστηκε στη δημόσια υγεία, στη διατροφική έρευνα και στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.Δίδαξε διατροφή στο Πανεπιστήμιο Loma Linda για 62 χρόνια.Σήμερα είναι ένας γεμάτος ζωντάνια 101χρονος, εξακολουθεί να οδηγεί,ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μοιράζοντας τις συμβουλές του για μια μακρά και υγιή ζωή και διαχειρίζεται ένα κανάλι στο YouTube με την ονομασία "Viva Longevity!" το οποίο έχει 135.000 συνδρομητές.Στις διαλέξεις του, οdr. Scharffenberg ενθαρρύνει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες, ώστε και αυτοί να μπορούν να απολαύσουν μια μακρά και ικανοποιητική ζωή.Και κρατώ ιδιαίτερα μία από τις απόψεις του - Δεν αρκεί μόνο να τρεφόμαστε σωστά, πρέπει να παραμένουμε δραστήριοι.Και η σωστή διατροφή συνοψίζει σε μία πρόταση όλα τα σημαντικά που πρέπει να έχουμε κατά νου, αν θέλουμε να τρώμε υγιεινά μας λέει ο dr. John Scharffenberg και είναι η πρόταση:-. Τρώτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, που σημαίνει ότι δεν τσιμπολογάτε και τρώτε μια ποικιλία από φυσικές, μη επεξεργασμένες τροφές σε κατάλληλες ποσότητες!Ο γιατρός πιστεύει ότι όλες οι υπόλοιπες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με ασθένειες ή για τη συμπλήρωση της διατροφής ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως εκείνων που ασχολούνται με πολύ απαιτητικές δραστηριότητες.Ωστόσο, για τους υπόλοιπους από εμάς, αυτές οι πληροφορίες είναι επαρκείς.Αν ακολουθούσαμε αυτήν την τακτική κατά γράμμα, πιθανότατα δεν θα χρειαζόταν πλέον να ανησυχούμε για το αν λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε υγιείς ποσότητες, λέει."Αυτή μου η συμβουλή είναι σαν ένα πανεπιστημιακό μάθημα με λίγα λόγια" λέει χαριτολογώντας!και να κάποιες από τις βασικές συμβουλές του1. Καθόλου κάπνισμα. Αποφεύγετε τον καπνό, καθώς επιβαρύνει σχεδόν όλα τα όργανα του σώματός μας, δεν έχω καπνίσει ποτέ και σας επισημαίνω ότι το κάπνισμα είναι γνωστό ότι βλάπτει σχεδόν όλα τα όργανα και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και ασθενειών όπως η άνοια.2. Αποχή από το αλκοόλ. Δεν θεωρώ ότι το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, είναι απαραίτητο για την υγεία - δεν έχω καταναλώσει ποτέ αλκοόλ και αμφισβητώ την άποψη ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να είναι ευεργετική. Υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες το αλκοόλ αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.3. Καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Θεωρώ την άσκηση εξαιρετικά σημαντική, ίσως σημαντικότερη ακόμη και από τη διατροφή.Προτείνω περπάτημα, κηπουρική και γενικότερα κίνηση στην καθημερινότητα.Σύμφωνα με τον Dr. John Scharffenberg, το να παραμένει κανείς δραστήριος, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 40 και 70, είναι ζωτικής σημασίας.Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι τείνουν να ηρεμήσουν, να τρώνε περισσότερο και να κινούνται λιγότερο, κάτι που οδηγεί σε πολλά προβλήματα υγείας, λέει χαρακτηριστικά.Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας του, παρέμεινε σωματικά ενεργός αποκτώντας ένα ακίνητο στην κοιλάδα San Joaquin της Καλιφόρνιας, όπου το περιποιόταν ο ίδιος,καθάρισε τη γη και φρόντιζε έναν κήπο δύο στρεμμάτων με 3.000 φυτά φράουλας, 80 οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια.Ακόμη και ως διατροφολόγος, πιστεύει ότι η άσκηση υπερτερεί σε σημασία της διατροφής.Συνιστά δραστηριότητες όπως η κηπουρική και το περπάτημα, επικαλούμενος μελέτες που δείχνουν ότι το περπάτημα για περισσότερα από δύο μίλια την ημέρα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας.4. Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποφυγή της παχυσαρκίας και εφαρμόζει ο ίδιος διαλειμματική νηστεία.Ο Dr. John Scharffenberg ακολουθεί τη μέθοδο της διαλειμματικής νηστείας, τρώγοντας μόνο πρωινό και μεσημεριανό!Η αποφυγή του δείπνου με βοηθά να διαχειρίζομαι το βάρος μου, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη προβλημάτων υγείας όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης και ο καρκίνος - λέει χαρακτηριστικά.Και συμπληρώνει "Τρώτε την κατάλληλη ώρα, όχι τσιμπολόγημα και το γεύμα σας να είναι πάντα σύμφωνα με το ωράριό σας"Στον πυρήνα των κανόνων του Dr. John Scharffenberg βρίσκεται η ιδέα ότι αυτό που τρώμε κάνει τη διαφορά!"Τρώμε μια ποικιλία φυσικών, μη επεξεργασμένων τροφών σε ποσότητες που αντιστοιχούν στο ιδανικό μας βάρος… αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ξέρουμε"Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, ο dr. Scharffenberg μίλησε επίσης για την τήρηση της διαλειμματικής νηστείας, η οποία έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.Εξήγησε ότι το τελευταίο γεύμα της ημέρας του είναι νωρίς το απόγευμα και ότι δεν καταναλώνει ξανά καμία τροφή μέχρι τις 6.30 το άλλο πρωί.5. Περιορισμός του κρέατος. Δεν καταναλώνει κρέας από την ηλικία των 20 ετών και ακολουθεί κυρίως φυτική διατροφή, διότι καταναλώνει γάλα και αυγά.Στα αγαπημένα του τρόφιμα συγκαταλέγονται το μάνγκο,τα καρύδια,τα μακαντάμια,οι σπόρους και οι πατάτες!6. Ελάχιστη πρόσθετη ζάχαρη. Περιορίζει τις προστιθέμενες ζάχαρες από τις συνταγές, προτιμώντας τροφές με φυσική γλυκύτητα, όπως τα φρούτα.Ένα από τα αγαπημένα του γεύματα είναι οι βάφλες με βάση τη βρώμη, γαρνιρισμένες με μούρα, μπανάνες ή κρέμα καρύδας, αντί για σιρόπισαν επίλογοςΠαρατηρούμε λοιπόν τον John Scharffenberg, στα 102 του χρόνια, να αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου που εξακολουθεί να είναι δραστήριος, να ταξιδεύει και να μοιράζεται τις γνώσεις του για τη διατροφή και τη μακροζωία.Η φιλοσοφία του είναι απλή: η μακροζωία δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια, αλλά και από τις καθημερινές μας επιλογές, οι οποίες, όταν επαναλαμβάνονται για δεκαετίες, μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την υγεία μας.κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr