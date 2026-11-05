2026-11-05 15:14:23
Φωτογραφία για Λιάγκας για Τζώρτζογλου: «Έδωσε μία συνέντευξη στην Φαίη, ήταν πολύ άβολη, έπαθα σοκ»
Στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, σήμερα 4/11 στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής σχολίασε όσα διηγήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας την έκπληξή του για μια προσωπική ιστορία που μοιράστηκε δημόσια ο ηθοποιός. Όπως είπε, η αφήγηση τον έκανε να αισθανθεί ιδιαίτερα άβολα, ενώ χαρακτήρισε σοκαριστικό το περιεχόμενό της.

«Έδωσε μία συνέντευξη του Σαββατοκύριακου, στην Φαίη. Ήταν πολύ άβολη. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τώρα. Είπε ότι η μητέρα του ήταν σε ένα ίδρυμα στα 14 και ο πατέρας του την κυνηγούσε να την κατακτήσει, πήδηξε στα κάγκελα, πήγαν σε ένα δασάκι, έκαναν έρωτα και συνελήφθη ο Στράτος, στα 14. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι άβολο. Είναι σοκαριστικό να το ακούς. Τι άλλο να πω;» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του.

Πηγή: tvnea.com
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