2026-11-20 08:48:38

Σοβαρή διαταραχή στο σιδηροδρομικό δίκτυο προκάλεσε χάος το απόγευμα της Τετάρτης στη Νυρεμβέργη, όταν τεχνική βλάβη στο σύστημα σιδηροδρομικών επικοινωνιών GSM-R οδήγησε σε πλήρη ακινητοποίηση των δρομολογίων από και προς τον κεντρικό σταθμό της πόλης. Σύμφωνα με τη Deutsche Bahn, για λόγους ασφαλείας όλα τα τρένα, περιφερειακά, προαστιακά (S-Bahn) και υπεραστικά, κρατήθηκαν στους σταθμούς, sidirodromikanea

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