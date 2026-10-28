2026-10-28 08:36:32
Φωτογραφία για ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 



Από την 1η Νοεμβρίου επιβάλλεται τέλος διαχείρισης 2 ευρώ ανά διακριτή κατηγορία προϊόντων σε ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρέωση υπολογίζεται ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης και όχι κατ’ ανάγκη ανά φυσικό δέμα.

Το νέο τέλος προστίθεται στον δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουλίου για δέματα αξίας έως 150 ευρώ. Έτσι, για ένα δέμα έως 150 ευρώ που περιλαμβάνει προϊόντα μίας δασμολογικής κατηγορίας, η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται σε 5 ευρώ.

Αν το δέμα περιλαμβάνει προϊόντα από δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως ένα ρούχο και ένα αξεσουάρ, η επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Αντίθετα, πέντε ίδια παντελόνια αντιμετωπίζονται ως μία κατηγορία και επιβαρύνονται συνολικά με 5 ευρώ.

Ο δασμός των 3 ευρώ αφορά αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ εφαρμόζεται και σε αποστολές μεγαλύτερης αξίας.

Η χρέωση βεβαιώνεται στην επιχείρηση ή στον φορέα που καταθέτει την τελωνειακή διασάφηση. Οι πλατφόρμες ή οι εταιρείες αποστολής μπορούν να μετακυλίσουν το ποσό στον καταναλωτή, μέσω της τιμής ή των μεταφορικών.



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