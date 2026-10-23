Σημαντική αλλαγή στην αποζημίωση του γνωστού προβιοτικού Ultra-Levure καταγράφεται από σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, καθώς οι συσκευασίες των 250 mg εμφανίζονται πλέον εκτός θετικής λίστας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ.

Η νέα ενημέρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φέρνει αλλαγές στο καθεστώς αποζημίωσης ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον ΕΟΠΥΥ.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Ultra-Levure, ένα ιδιαίτερα γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο προβιοτικό σκεύασμα, το οποίο μέχρι πρότινος περιλαμβανόταν στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων.

Ποιες συσκευασίες του Ultra-Levure επηρεάζονται;

Σύμφωνα με την καταγραφή μεταβολών της ΗΔΙΚΑ για τις 23/10/2026, με την ένδειξη «ΟΧΙ» στη θετική λίστα εμφανίζονται οι παρακάτω δύο συσκευασίες:

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