2026-11-20 08:48:31

Δεκαεπτά χρόνια συνεχούς παρουσίας, αδιάκοπης προσπάθειας και έγκυρης ενημέρωσης. Δεκαεπτά χρόνια καταγραφής της ιστορίας του ελληνικού και διεθνούς σιδηροδρόμου, ανάδειξης ζητημάτων, προβολής ανθρώπων, διατηρώντας την σιδηροδρομική μνήμη ζωντανή.Τα «Σιδηροδρομικά Νέα» δεν είναι απλώς μια ιστοσελίδα ενημέρωσης. Είναι ένα σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους του σιδηροδρόμου, τους φίλους του τρένου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ