2026-11-28 00:20:18

Μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.



Σε λειτουργία τέθηκε από τις 26.11.2026 το στρατιωτικό φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, που μεταφέρθηκε στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις του.



Η μετεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους.



Οι νέοι χώροι είναι άνετοι. Εξασφαλίζουν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής. Διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.



Επιπλέον, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την κατάλληλη φύλαξη και διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.



Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το φαρμακείο θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 14:00.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 7464971 και 210 7464980.



Πηγή : iatropedia

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