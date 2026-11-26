2026-11-26 15:38:40

Το πρώτο ολοκληρωμένο τρένο επιθεώρησης συμβατικών σιδηροδρόμων ταχύτητας στην Κίνα τέθηκε επίσημα σε λειτουργία.Αναπτύχθηκε από κοινού υπό τον συντονισμό των Σιδηροδρόμων της Κίνας, με την CRRC Tangshan και άλλους οργανισμούς. Το τρένο ολοκλήρωσε επιθεωρήσεις που κάλυπταν συνολικά 4.488 χιλιόμετρα σε όλες τις γραμμές, τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές, εντός πέντε ημερών.Τα αποτελέσματα sidirodromikanea

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