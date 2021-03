2021-03-07 11:26:31

Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω



Εικόνα • 1941 • Ζωγράφος: Χερουβείμ, μητροπ. Παροναξίας



Saint Arsenios of Paros



Icon •1941 • Painter: Cheroubim, Bishop of Paronaxia



Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω



Εικόνα • 1969 • Ζωγράφος: Μοναχή Αρσενία



Saint Arsenios of Paros



Icon •1969 • Painter: Nun Arsenia



Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω



Εικόνα • β´ μισό 20ού αι.



Saint Arsenios of Paros



Icon •2nd half of 20th c.

