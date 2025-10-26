Η Σοφία βρίσκεται σε νευρικό κλονισμό και είναι αποφασισμένη να κάνει τον Χάρη και την Αναστασία να πληρώσουν.Η Πετρούλα είναι σοβαρά άρρωστη, η Χλόη πέφτει ξανά στην αγκαλιά της μητέρας της, ενώ η μικρή Ελευθερία βρίσκεται σε κίνδυνο.Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα:Δευτέρα 27 ΟκτωβρίουΟι αποκαλύψεις του Αντρέα σχετικά με τους δράστες της δολοφονίας του Βλάση σοκάρουν τον Νικηφόρο, αλλά παράλληλα εδραιώνουν τη συμμαχία τους. Στο εξοχικό, ο Παύλος προσπαθεί να διαχειριστεί τον νευρικό κλονισμό της Σοφίας. Η Πετρούλα εκμυστηρεύεται στον πατέρα Νικόλαο τους φόβους της ότι μπορεί να πάσχει ξανά από φυματίωση. Την ίδια ώρα, η Σμαρώ αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια του Κλεάνθη, ενώ εκείνος παλεύει με τον πειρασμό του τζόγου. Στο ξενοδοχείο, η Δέσποινα μαθαίνει ότι η Δώρα είναι ανιψιά της Καραντωνάκη και την προσεγγίζει, θέλοντας να της ζητήσει να αδειάσει το σπίτι της Ολυμπίας. Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη, που την κατηγορεί για προδοσία, ενώ ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη πρόκληση στη νέα του «δουλειά». Η Χριστίνα συγκρούεται με τον Παύλο εξαιτίας του Χάρη, όμως η αιφνιδιαστική έφοδος του Νικηφόρου στο εξοχικό τους φέρνει και πάλι στο ίδιο στρατόπεδο, καθώς η χωροφυλακή ανακαλύπτει ένα στοιχείο που μπορεί να ενοχοποιήσει και τους δύο.Τρίτη 28 ΟκτωβρίουΟ Αντρέας προτείνει στον Χάρη να πείσει τη μητέρα του να αναιρέσει το άλλοθι του Παύλου, με την υπόσχεση ότι εκείνος θα φροντίσει να πέσουν στα «μαλακά» για τον φόνο του Βλάση. Η Χλόη συμφιλιώνεται με τον Αργύρη και αποφασίζουν να παλέψουν δικαστικά, μαζί, για την επιστροφή του παιδιού τους. Στο μεταξύ, η Χριστίνα αντιλαμβάνεται έξαλλη πως ο Αντρέας έχει μιλήσει στον Χάρη και φιλονικεί έντονα μαζί του. Ο Νικηφόρος ολοκληρώνει την έρευνα στο εξοχικό χωρίς ευρήματα, αλλά δηλώνει ευθέως ότι θεωρεί τον Παύλο ύποπτο για δολοφονία της Κατρίν, πυροδοτώντας την οργή του. Στο σπίτι του πατρός Νικόλαου, η Πετρούλα, του αποκαλύπτει ότι το δαχτυλίδι που είχε δώσει στη Χαρά, βρέθηκε στον κήπο του Μαρκόπουλου, και του λέει πως πιστεύει ότι η Σοφία πιθανότατα είδε με τα μάτια της τον βιασμό της κόρης της. Παράλληλα, η Χλόη επισκέπτεται τη Σοφία, αλλά η συνάντησή τους καταλήγει σε καβγά, και η Σοφία, μέσα στη ζήλια και την πίκρα της, της εύχεται να μη βρει ποτέ το παιδί της. Η Χλόη, συντετριμμένη, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της μητέρας της, σε μια συγκινητική επανασύνδεση μάνας–κόρης. Η Χλόη τότε, μαθαίνει ότι η Πετρούλα είναι σοβαρά άρρωστη και έτσι επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο δίνοντας του κουράγιο με μια τρυφερή αγκαλιά.Τετάρτη 29 ΟκτωβρίουΟ Πέτρος καταφέρνει να κατευνάσει την καχυποψία του Κυριάκου και να κερδίσει τη συμπόνια του, εκφράζοντας δήθεν τον φόβο του, ότι η συχνή επαφή της Χλόης με τον Αργύρη, μπορεί να οδηγήσει στο να χάσει τον γιο του. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και με τη Χλόη, αφού ο χωροφύλακας τού πετά υπονοούμενο, παρουσία της, για τα «δώρα» που έκανε στα κορίτσια στον οίκο ανοχής. Ο Χάρης συγκρούεται με τον Παύλο, κατηγορώντας τον πως μίλησε στον Ιωάννου για τον Βλάση. Ο Παύλος προσπαθεί να τον πείσει πως έχουν κοινούς εχθρούς και να τον πάρει με το μέρος του. Η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Σοφία ότι ξέρει τα πάντα για τη σκευωρία που έστησε με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, καθώς και για τα βράδια που πέρασε με τον Τάσο. Η Σοφία πανικοβάλλεται. Η νέα διευθύντρια γνωρίζεται με τον πατέρα Νικόλαο, αντιμετωπίζοντάς τον με αυστηρότητα. Την ίδια στιγμή, η Δώρα σκέφτεται να ψάξει μόνη της στο σπίτι της Ολυμπίας για στοιχεία, και επισκέπτεται τον Παύλο στο γραφείο του για να του μιλήσει για την Καραντωνάκη. Ο Αντρέας, κρυφά από τον Νικηφόρο, βάζει τον Τόλη να μεταφέρει ψευδές μήνυμα στον Παύλο ότι η χωροφυλακή δεν έχει τίποτα εναντίον του. Ο Χάρης ομολογεί στην Αναστασία όλη την αλήθεια για τον Βλάση και παρουσιάζεται μπροστά στον ενωμοτάρχη για να ομολογήσει. Η Πόπη, χτυπημένη μετά από ένα ακόμη βίαιο ξέσπασμα του Γιάννου, ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να επικοινωνήσει μαζί της η Αγάπη-Χλόη και, όταν εκείνη το κάνει, η Πόπη την ικετεύει να πάει στη Βόνιτσα γιατί το παιδί της κινδυνεύει!Πέμπτη 30 ΟκτωβρίουΗ κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις. Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν. Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά. Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει. Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό. Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά. Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του. Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.Πηγή: tvnea.com