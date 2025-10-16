Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στη χθεσινή prime time ζώνη, καθώς ο «Άγιος Έρωτας» κατάφερε να περάσει στην κορυφή της τηλεθέασης με 14,4%, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Hotel Elvira» με 11,9%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε «Η Φάρμα» του Star με 11,1%. Το διπλό επεισόδιο του «Grand Hotel» κινήθηκε στο 10,5%, σημειώνοντας σταθερή πορεία.

Η σειρά «Να Με Λες Μαμά» κατέγραψε εντυπωσιακά ποσοστά, φτάνοντας στο 15,6%, ενώ η «Γη της Ελιάς» υποχώρησε στο 9,7%. Στην ΕΡΤ1, η «Ηλέκτρα» σημείωσε 2,3%, το «Παιδί» έφτασε στο 3,1%, και η νέα σειρά «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» περιορίστηκε στο 2,9%.







Late Night:

Στη ζώνη της late night, η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» σάρωσε τα νούμερα, κατακτώντας την πρώτη θέση με 13,2% και αφήνοντας σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Open σημείωσε μόλις 4,8%, μένοντας χαμηλά στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού.

