 Η μάχη της τηλεθέασης στην prime time ζώνη το βράδυ της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με τον «Άγιο Έρωτα» να αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού. Η δραματική σειρά σημείωσε 17,3%, κερδίζοντας ξεκάθαρα την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της.

Ακολούθησε στη δεύτερη θέση το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA, το οποίο συγκέντρωσε 16,7%, προσφέροντας στιγμές γέλιου και σάτιρας που φαίνεται πως το κοινό αγκάλιασε θερμά. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η σειρά «Να μ’ αγαπάς» με 15,3%, διατηρώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τις εξελίξεις στην πλοκή της.

Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» συγκέντρωσε 14,3%, ενώ το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ακολούθησε με 12,6%, συνεχίζοντας να κρατά σταθερό το ποσοστό του. Από τα υπόλοιπα προγράμματα, η «Φάρμα» σημείωσε 9,7%, το «Grand Hotel» 8,2%, ενώ η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 4,2%. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Ηλέκτρα» κατέγραψε 6%, η ελληνική ταινία 2,4%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» περιορίστηκε στο 1,6%. Το «Παιδί» ολοκλήρωσε τη βραδινή ζώνη με 3,6%.

Ωστόσο, εντυπωσιακή παρουσία κατέγραψε και η late night ζώνη, όπου η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό σημείωσε 17,7%, φτάνοντας σε ορισμένες στιγμές έως και 21,4%. Η εκπομπή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκειά της, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό προτιμά την ενημέρωση με αποκαλυπτικό χαρακτήρα και δυναμική παρουσίαση.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
