





Σαφές προβάδισμα κατέγραψε ο Alpha στην prime time ζώνη, με τον «Άγιο Έρωτα» να κατακτά την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 18,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε επίσης παραγωγή του Alpha, η δραματική σειρά «Να μ’ Αγαπάς», η οποία συγκέντρωσε 17,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στη ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.

Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ακολούθησε με 15%, ενώ στον ΑΝΤ1 το κλασικό τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» σημείωσε 13,2%. Το «First Dates» κινήθηκε στα 11,7%, παραμένοντας σταθερά στη μεσαία ζώνη των προτιμήσεων.

Από κοντά και η «Γη της Ελιάς» του Mega, η οποία συγκέντρωσε 11,6%, ενώ ο ΣΚΑΪ με το The Floor κινήθηκε χαμηλότερα με 8,8% στο πρόγραμμα της prime time. Αντίστοιχα, το «Hotel Elvira» στο Mega παρέμεινε σε χαμηλές πτήσεις, καταγράφοντας 7,4%.

Στον ΑΝΤ1, το «Don’t Forget the Lyrics» συγκέντρωσε 7,1%, ενώ το «ANT1 News – Special Edition» περιορίστηκε στο 6,2%. Η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 κατέγραψε 5,5%, ενώ το «Real View» στο Open υποχώρησε ακόμη περισσότερο, με το κανάλι να σημειώνει μόλις 1,9% στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αντίστοιχα χαμηλές ήταν οι επιδόσεις της ΕΡΤ, με την «Ηλέκτρα» να φτάνει το 1,3%, το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» το 1,2% και «Το παιδί» να κλείνει στο 1,3%.

Late Night:

Στη late night ζώνη, οι διαφορές ήταν πιο περιορισμένες. Η εκπομπή «Αυτοψία» στον Alpha κατέγραψε την καλύτερη επίδοση της ζώνης με 9,7%, αφήνοντας πίσω της τα «Mega Stories» που σημείωσαν 9,4%.

Σταθερή παρουσία στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και το «Ενώπιος Ενωπίω», το οποίο συγκέντρωσε 7,3%, ενώ στο Open, η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 4,9%.

Πηγή: tvnea.com