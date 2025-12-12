Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η prime time ζώνη, με τον «Άγιο Έρωτα» στον Alpha να κατακτά την πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης με 18%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σειρά «Να μ’ Αγαπάς», επίσης στον Alpha, σημειώνοντας 14,8%, ενώ ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας του ΑΝΤ1 με 13,4%, που διατήρησε υψηλή απήχηση στο κοινό.

Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» στον Alpha κατέγραψε 12,8%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – Special Edition» σημείωσε 12% στον ΑΝΤ1. Η ελληνική ταινία του Star κινήθηκε στο 11,4%, με το «First Dates» του ίδιου σταθμού να καταγράφει 8,5%.

Στη Ζώνη της σειράς «Η γη της ελιάςΕλιά», το πρώτο επεισόδιο σημείωσε 7,9%, ενώ το δεύτερο ανέβηκε στο 9,9%. Το τηλεπαιχνίδι «The Floor» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 7,4%.

Η ελληνική ταινία στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,9%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» της ίδιας συχνότητας έκλεισε με 1,9%. Το «Παιδί » στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,3%. Στο Open, το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» σημείωσε 7%, ενώ το «Real View» κινήθηκε στο 1,3%.

Late night:

Στη late night ζώνη, η εκπομπή «Αυτοψία » στον Alpha σημείωσε 8,2%, ενώ η εκπομπή the football show του ΑΝΤ1 κατέγραψε 6,4%.

Στη συνέχεια της βραδιάς, το «Mega Stories» και η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 5,4%, με την «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open να φτάνει το 4,7%.

Η βραδινή τηλεοπτική μάχη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το κοινό παραμένει ενεργό μέχρι αργά, δημιουργώντας μια έντονα ανταγωνιστική εικόνα σε όλο το φάσμα της prime time και late night ζώνης.

Πηγή: tvnea.com