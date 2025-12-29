2025-12-29 10:37:23
Μετά από ένα καθηλωτικό φινάλε που κορυφώθηκε με τη σκηνή του σεισμού, ο «Άγιος έρωτας» ετοιμάζεται να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα από το πρόγραμμα του Alpha, προτού επιστρέψει ξανά στους τηλεοπτικούς δέκτες τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, όμως, πίσω από τις κάμερες έχουν ήδη παρθεί κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της σειράς εποχής που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Reallife, ο Alpha και η εταιρεία παραγωγής Primavisione κατέληξαν από κοινού στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του «Αγίου έρωτα». Η σειρά θα ρίξει οριστικά αυλαία τον Ιούνιο του 2026, με το φινάλε της δεύτερης σεζόν, βάζοντας τέλος σε κάθε σενάριο για τρίτο κύκλο επεισοδίων.

Παρά τη σταθερά υψηλή της απόδοση στους πίνακες τηλεθέασης και τη δυνατή παρουσία της στην prime time ζώνη, οι συντελεστές της σειράς επέλεξαν να διαφυλάξουν τη δυναμική της ιστορίας, αποφεύγοντας την παράταση που θα μπορούσε να αλλοιώσει το αφηγηματικό της αποτύπωμα. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: φινάλε στο απόγειο.


Την ίδια ώρα, στον Alpha έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Το κανάλι προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία του με την Primavisione του Διονύση Παναγιωτάκη, με τις πρώτες συζητήσεις για νέα καθημερινή σειρά να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το νέο project αναμένεται να πάρει τη σκυτάλη από τον «Άγιο έρωτα» στο πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027.

Η επιτυχημένη διαδρομή της σειράς συνεχίζεται, αλλά πλέον με μετρημένο αντίστροφο χρόνο μέχρι το μεγάλο φινάλε.

