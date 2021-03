themaygeias

Η Ελλάδα θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τα 3.000 κρούσματα την ώρα που ο δείκτης θετικότητας προκαλεί ίλιγγο. Και αυτό γιατί την Καθαρά Δευτέρα δίχως υπερβολή πέταξε.Έφτασε στο 9,70 μετά από 11.684 διαγνωστικά τεστ και 1.134 κρούσματα. Πρόκειται για έναν αριθμό επιπέδου Νοεμβρίου τότε που ο κορονοϊός πολιορκούσε εκ νέου τη χώρα.Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο δείκτης θετικότητας για δέκα συνεχόμενες ημέρες είναι πάνω από το όριο συναγερμού που έχουν θέσει οι ειδικοί και αυτό είναι το 4.Η πανδημία επιμένει πάντως δίνοντας και την Καθαρά Δευτέρα υψηλούς αριθμούς παρά το γεγονός ότι προερχόμαστε από Κυριακή που οι μολύνσεις είναι πάντα μειωμένες. Το τελευταίο 24ωρο η χώρα μας μέτρησε 1134 νέα κρούσματα, 46 θανάτους και 654 διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Παράλληλα είχαμε 461 εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.Στην Αττική η κατάσταση παραμένει δύσκολη με 521 νέα κρούσματα με το κέντρο της πόλης να είναι στο κόκκινο.Κορύφωση μέσα στην εβδομάδαΟ καθηγητής πνευμονολογίας – Αντιπρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης μάλιστα προέβλεψε ότι την εβδομάδα που διανύουμε θα έχουμε την κορύφωση στον αριθμό των κρουσμάτων σύμφωνα με το προγνωστικό του μοντέλο. Το νούμερο θα αγγίξει τις 3.000 μολύνσεις.Πριν μήνες ο κ. Τζανάκης είχε παρουσιάσει το διάγραμμα με το πώς θα εξελιχθεί ο κορονοϊός τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και έπεσε απολύτως μέσα. Παρουσίασε τις εκτιμήσεις τις δικές του και της ομάδας του για το επόμενο διάστημα. Μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο εξήγησε το διάγραμμα με την πορεία της πανδημίας στη χώρα.«Επιπέδωση μετά τις 20 Μαρτίου»«Αυτό το διάγραμμα δείχνει τα κρούσματα με τις μαύρες τελίτσες που είναι από τα πραγματικά κρούσματα που μετράει ο ΕΟΔΥ με τα τεστ. Οι κόκκινες γραμμούλες είναι το μοντέλο μας, το οποίο καταλήγει στο να του ζητήσουμε 20 μέρες πρόβλεψη. Αυτό το μοντέλο δείχνει μια επιπέδωση μετά τις 20 του μήνα», εξήγησε.Αρχικά την 15η Ιανουαρίου φαίνεται πως είναι η αρχή της αύξησης. Από 12 ως 19 είναι το σημείο που φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην κορύφωση. Εκτιμάται ότι στις 17 – 18 Μαρτίου, δηλαδή αύριο – μεθαύριο είναι η κορύφωση. «Και αρχίζει και επιπεδώνεται η καμπύλη. Η επιπέδωση αυτή διαρκεί αρκετές μέρες μέχρι τις 20 – 22 του μήνα και από τις 25 υπάρχει μια ελαφρά κάμψη».Αύριο – μεθαύριο, την Πέμπτη, φαίνεται η κορύφωση της πανδημίας, αυτό εκτιμάται βάσει του μοντέλου του κ. Τζανάκη, δηλαδή η χειρότερη στιγμή της πανδημίας αυτού του τρίτου κύματος. Και μετά από το σαββατοκύριακο αρχίζει μια πολύ αργή πτώση.«Αυτός ο συντηρητικός μέσος όρος που βάζουμε εμείς, το κάτω όριο δηλαδή του μοντέλο μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει κάποια ανώτερα όρια ο κινητός μέσος όρος της τάξεως των συν 300 κρουσμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να δούμε τις επόμενες μέρες και κρούσματα κοντά στις 3.000 λίγο πάνω από 3.000 μία ή δύο μετρήσεις», σημείωσε ο κ. Τζανάκης«Ναι στο άνοιγμα της αγοράς»Όταν ρωτήθηκε για το μερικό άνοιγμα της αγοράς σημείωσε: «Να ανοίξουμε τα μαγαζιά με προσοχή και συντεταγμένα. Για παράδειγμα μπορούν να ανοίξουν τα συνοικιακά καταστήματα του λιανεμπορίου με ραντεβού κανονικό, ίσως του κέντρου με click away και με προσεκτικό τρόπο, και έτσι οι άνθρωποι θα εκτονώνονται, θα βγαίνουν έξω, θα καλύπτουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα και δεν θα τρέχουν να κάνουν παρέες ή μαζώξεις στα σπίτια. Επομένως εμείς θέλουμε να εκτονωθεί αυτή η ψυχολογία του κόσμου με συντεταγμένες δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να αθληθεί και να περπατήσει στην ύπαιθρο χωρίς περιορισμούς, καθώς στην ύπαιθρο δεν μεταδίδεται ο ιός. Οταν θα βγούμε στην ύπαιθρο με συντεταγμένο τρόπο, να μην πάμε δηλαδή σε ένα γήπεδο, σε έναν δρόμο και είμαστε ένας πάνω στον άλλο, αλλά τηρώντας τις αποστάσεις, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε να αποκλιμακωθεί η πανδημία», πρόσθεσε.«Νομίζω ναι, πρέπει να το επιχειρήσουμε. Επαναλαμβάνω με συντεταγμένο τρόπο. Γιατί αν τα ανοίξουμε με ασύντακτο τρόπο θα έχουμε επιπτώσεις, καθώς όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι για να επιδεινώσουμε την κατάσταση», τόνισε σχετικά με την εν μέρη άρση του lockdown στις 22 Μάρτη.Αναφορικά στα σχολεία και το πότε εκτιμά ότι μπορούν να ανοίξουν και πάλι έδωσε τις δικές του προτάσεις.Λειτουργία σχολείων με υβριδικό τρόποΣυγκεκριμένα σημείωσε: «Τα σχολεία μπορούσαμε να τα δούμε να λειτουργούμε με υβριδικό τρόπο δηλαδή κάποιες μέρες διά ζώσης και κάποια μαθήματα που μπορούν να γίνουν δια ζώσης σε τμήματα ολιγομελή. Θα μπορούσαμε να δούμε τρεις μέρες οι μισές τάξεις και τρεις μέρες οι άλλες τάξεις και να συμπληρώνουν την εκπαίδευσή τους με τηλεκπαίδευση. Το μάθημα της σωματικής αγωγής κάλλιστα μπορεί να γίνει δια ζώσης με συνέπεια τα παιδιά να εκτονώνεται και να έχουν αυτή την ψυχοκοινωνική επίδραση το ένα με το άλλο με την παρέα. Τέτοιου είδους διαδικασίες».Ενώ πρότεινε την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ειδικά των σούπερ μάρκετ, αφού όπως τόνισε: «Όταν περιορίζεται το ωράριο των καταστημάτων συμπυκνώνεις και συναθροίζεις κόσμο».Άνοιγμα σε δύο δόσεις έως το τέλος Μαρτίου. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνησηΤο σχέδιο αποσυμπίεσης της κοινωνίας και της αστυνομίας συζητήθηκε σήμερα στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.Εν αναμονή της εξέλιξης της πανδημίας, η κυβέρνηση αναζητά το σημείο - κλειδί προκειμένου να ξεκινήσει η «βαλβίδα» εκτόνωσης. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μετά την Τετάρτη, οπότε και οι ειδικοί θα έχουν εικόνα για το αν τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε υψηλά νούμερα ή παρατηρείται επιπεδοποίηση.Πάντως η κυβέρνηση γνωρίζει ότι το lockdown δεν τηρείται στον βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε και στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στο τραπέζι το σενάριο μιας «σπαστής» άρσης κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα, στις 22 Μαρτίου θα μπορούσε να απελευθερωθούν κάποιες μικρές δραστηριότητες, όπως τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υπάρξει κάποια χαλάρωση στα SMS με τον κωδικό 6, που αυτή τη στιγμή έχει τον περιορισμό να μη γίνεται χρήση του αυτοκινήτου.Με τα παρόντα δεδομένα και αν τα κρούσματα είναι αυξημένα τις επόμενες μέρες, είναι δύσκολο το λιανεμπόριο να επαναλειτουργήσει στις 22 Μαρτίου. Αν ωστόσο καταγραφεί επιπεδοποίηση των κρουσμάτων, τότε η 29η Μαρτίου είναι πιο πιθανή ημερομηνία για το άνοιγμα των καταστημάτων, με τη χρήση του SMS στον νέο πενταψήφιο 13032 είτε με το click away είτε με το click in shop.