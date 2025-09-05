Τι προκύπτει από την ανάγνωση του επιδημιολογικού δελτίου του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.Αυξητική τάση παρουσιάζει η θετικότητα των τεστ για κορωνοϊό από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά σημείωσε ύφεση την εβδομάδα 25 έως 31 Αυγούστου.Το διάστημα αυτό, καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD και 208 εισαγωγές για νοσηλεία, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

25 - 31 Αυγούστου

18 - 24 Αυγούστου

Νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD15Διασωληνωμένοι με CoViD21Εισαγωγές ασθενών με CoViD208236Εισαγωγές σε ΜΕΘ ασθενών με γρίπη11Θάνατοι ασθενών με γρίπη 0

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, o αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου και κινείται - προς το παρόν - σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 214.Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και ένας νέος θάνατος. Από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 405 θάνατοι.Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερή ή αυξητική τάση.Πηγή : iatronet