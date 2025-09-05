2025-09-05 10:52:25
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας

 



Τι προκύπτει από την ανάγνωση του επιδημιολογικού δελτίου του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Αυξητική τάση παρουσιάζει η θετικότητα των τεστ για κορωνοϊό από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά σημείωσε ύφεση την εβδομάδα 25 έως 31 Αυγούστου.

Το διάστημα αυτό, καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD και 208 εισαγωγές για νοσηλεία, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.



 

 25 - 31 Αυγούστου

18 - 24 Αυγούστου 

Νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD15Διασωληνωμένοι με CoViD21Εισαγωγές ασθενών με CoViD208236Εισαγωγές σε ΜΕΘ ασθενών με γρίπη11Θάνατοι ασθενών με γρίπη 0

1



Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, o αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου και κινείται - προς το παρόν - σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 214.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και ένας νέος θάνατος. Από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 405 θάνατοι.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερή ή αυξητική τάση.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 2 ακόμη θάνατοι και 9 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: 2 ακόμη θάνατοι και 9 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος από ιό του Δυτικού Νείλου και 13 νέα κρούσματα
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος από ιό του Δυτικού Νείλου και 13 νέα κρούσματα
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου
Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου