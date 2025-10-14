2025-10-14 16:41:04

Αύριο, 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και η δίκη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίαςΣτις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την ημερομηνία να ορίζεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.Πηγή: skai.grΣύμφωνα με πηγές, η δίκη δεν μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, που συμπληρώνονται 3 χρόνια sidirodromikanea

