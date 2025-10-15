2025-10-15 13:25:22
Φωτογραφία για Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Στις 23 Μαρτίου 2026 θα ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ημερομηνία όρισε ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας χθες το μεσημέρι.topontiki.grΗ δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η δίκη των τριών για το βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών
Λάρισα: Ξεκινά σήμερα η δίκη των τριών για το βιντεοληπτικό υλικό του δυστυχήματος των Τεμπών
Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη
Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη
Κατερίνα Καραβάτου: Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση...
Κατερίνα Καραβάτου: Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση...
"Κλειδώνει" για Φεβρουάριο ή Μάρτιο η δίκη για τα Τέμπη- 30 μεταφραστές κάνουν αγώνα δρόμου για τη δικογραφία
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Μετρώντας τον αριθμό π με ένα απλό εκκρεμές
Μετρώντας τον αριθμό π με ένα απλό εκκρεμές