-. Σε αυτόν τον κόσμο του αμείλικτου θορύβου, η σιωπή είναι ένα πολύτιμο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμά μας που πρέπει να το ξανα-ανακαλύψουμε, να το απαιτήσουμε και να εργαστούμε για αυτό πριν ο ιππόκαμπος αναστείλει τη διαδικασία της νευρογένεσης!



-. Και η ικανότητα της σιωπής να προάγει μια τέτοια ανάπτυξη νέων νευρώνων, είναι μια εκπληκτική και σπουδαία ανακάλυψη, ας της δώσουμε την πρέπουσα σημασία!



Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους δείκτες αξιολόγησης του πολιτισμικού επιπέδου μίας χώρας είναι και τα επίπεδα θορύβου που παράγει ο λαός της. - ntina



Έχει υπολογιστεί ότι μια μηχανή που προκαλεί θόρυβο 110 db έχει τη δυνατότητα να ξυπνήσει 100.000 άτομα περίπου μέχρι να διασχίσει όλη την Πατησίων!



και τώρα μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με το ChatGPT (chatbot με τεχνητή νοημοσύνη) για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο και το σοβαρό πρόβλημα ηχορύπανσης που παρατηρείται στην περιοχή μας και το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.



Σε ερώτησή μου λοιπόν αν υπάρχει στην Ελλάδα νομοθεσία για τον θόρυβο, τόσο από περιβαλλοντική σκοπιά όσο και από πλευράς δημόσιας υγείας και κοινής ησυχίας - . Απάντηση...



