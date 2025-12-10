Με ισχυρή επίδοση και καθαρή διαφορά από τον ανταγωνισμό, η «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε ξανά την κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 20,1% στο δυναμικό κοινό.

Δεύτερη σε απόσταση αλλά με αξιοσημείωτη σταθερότητα βρέθηκε η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με 11,4%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε άνοδο, αγγίζοντας το 11,1%.

Το «Πρωινό» στον ANT1 κατέγραψε 9,6%, διατηρώντας μια συμπαγή παρουσία στη ζώνη. Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 8%, ενώ το «Παντού» στο Open κινήθηκε στο 6,9%.

Τέλος, η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 «Το Πρωίαν Σε Είδον» σημείωσε 3,4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής μάχης για την τηλεθέαση.

Πηγή: tvnea.com