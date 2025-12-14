2025-12-14 13:52:54

Το STAR ετοιμάζεται να ενισχύσει τη μάχη της τηλεθέασης με δύο δυνατά τηλεπαιχνίδια, καθώς οι εξελίξεις για το «Lingo» και τα γυρίσματα του «1% Club» τρέχουν με γοργούς ρυθμούς.



Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεκινά άμεσα τα γυρίσματα για το «1% Club», το οποίο θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η μεγάλη έκπληξη θα έρθει στα special επεισόδια, όπου θα συμμετάσχουν ντουέτα διασήμων, με τις πρώτες επαφές για τη συμμετοχή τους να έχουν ήδη ξεκινήσει.



Παράλληλα, το «Lingo» βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιλογή παρουσιαστή, με τον τελευταίο γύρο δοκιμαστικών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι, με την αναζήτηση να επικεντρώνεται σε πιο εναλλακτικές και καινοτόμες προτάσεις, αντί για κλασικά πρόσωπα της τηλεόρασης.



Στον τελευταίο γύρο δοκιμαστικών πέρασαν ο Σταύρος Βαρθαλίτης, ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και μέλος των εκπομπών «Studio 4», ο Δημήτρης Μπάρμπας, καθηγητής φωνητικής, καθώς και ο γιος του Γιώργου Τσαγκαράκη, στενού συνεργάτη της Δέσποινας Μοιραράκη. Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση του STAR για μια πρωτοποριακή προσέγγιση, όπως σχολίασε η Ελένη Τσολάκη.



Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης επισήμανε πως η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Ελένη Βουλγαράκη θα ταίριαζαν πολύ στη θέση, ενώ η Μαίρη Αργυριάδου άφησε επίσης θετικές εντυπώσεις. Μένει να δούμε ποιο πρόσωπο θα κερδίσει τελικά το «τιμόνι» του «Lingo».



