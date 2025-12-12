2025-12-12 09:24:49
Σαφές προβάδισμα κατέγραψε η ψυχαγωγική πρωινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, με τη «Super Κατερίνα» στον Alpha να επιστρέφει στην κορυφή σημειώνοντας 14,2%.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Breakfast @ Star» με 11,7%, ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA με 11%. Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 10,6%.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 9,6%, ενώ το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 6,4%, συνεχίζοντας σε σταθερή πορεία.

Τέλος, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη ζώνη με 3,7%.

Η μάχη της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τις ανακατατάξεις να δείχνουν πως το τηλεοπτικό κοινό συνεχίζει να μεταβάλλει τις προτιμήσεις του.



Πηγή: tvnea.com
Με ρυθμούς χελώνας η αναβάθμιση των 14 συρμών του ΗΣΑΠ
Πρωινή «μάχη» ενημέρωσης: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα MEGA»
