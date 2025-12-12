Ανατροπές στην ψυχαγωγική πρωινή ζώνη – Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» - Ακολούθησε το «Breakfast @ Star»
Σαφές προβάδισμα κατέγραψε η ψυχαγωγική πρωινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, με τη «Super Κατερίνα» στον Alpha να επιστρέφει στην κορυφή σημειώνοντας 14,2%.
Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Breakfast @ Star» με 11,7%, ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA με 11%. Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 10,6%.
Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 9,6%, ενώ το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 6,4%, συνεχίζοντας σε σταθερή πορεία.
Τέλος, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη ζώνη με 3,7%.
Η μάχη της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τις ανακατατάξεις να δείχνουν πως το τηλεοπτικό κοινό συνεχίζει να μεταβάλλει τις προτιμήσεις του.
Πηγή: tvnea.com
