Στη στρατηγική των σίγουρων και δοκιμασμένων επιλογών παραμένει πιστό το Star, το οποίο συνεχίζει να χτίζει το πρόγραμμά του πάνω σε φορμάτ που έχουν αποδείξει τη δυναμική τους. Το κανάλι αποφεύγει τα ρίσκα και επενδύει σε πρότζεκτ που του εξασφαλίζουν σταθερή παρουσία στον πίνακα τηλεθέασης.Η Φάρμα έχει ήδη εξασφαλίσει το «πράσινο φως» και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με τα φετινά νούμερα να εμφανίζονται αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του ριάλιτι παίζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος μετά το MasterChef κατάφερε να δώσει νέα ώθηση στο πρότζεκτ και να κερδίσει την αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού.Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το GNTM, το οποίο έχει «κλειδώσει» την επιστροφή του για τον Σεπτέμβριο του 2026. Παρά τα σενάρια και τις φήμες των τελευταίων μηνών, η ομάδα των συντελεστών παραμένει αμετάβλητη, επιβεβαιώνοντας ότι το Star επιλέγει τη σταθερότητα και τη συνέχεια.Τη λίστα των επιτυχημένων ριάλιτι συμπληρώνει και το First Dates, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά χαρτιά του σταθμού. Με πιστό κοινό και ξεκάθαρη ταυτότητα, το dating show διατηρεί τη θέση του στο πρόγραμμα, ενισχύοντας τη συνολική στρατηγική του Star.Το μήνυμα από την Κηφισίας είναι σαφές: το Star ποντάρει στη σταθερότητα, στα γνώριμα πρόσωπα και στα επιτυχημένα φορμάτ, επιλέγοντας να χτίσει πάνω σε ό,τι ήδη δουλεύει, αντί να αναζητήσει αβέβαιες τηλεοπτικές εκπλήξεις.Πηγή: tvnea.com