Αναπόφευκτη φαίνεται πως είναι η επίταξη ιδιωτών γιατρών, καθώς, όπως παραδέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, η ανταπόκριση στο κάλεσμα να στηρίξουν το ΕΣΥ είναι μικρή, την ώρα που καταγράφηκε νέο ρεκόρ διασωληνωμένων με κορονοϊό που έφτασαν τους 645.Όλα αυτά ενώ το τελευταίο 24ωρο «πιάσαμε» ξανά περισσότερα από 3.000 νέα κρούσματα (σ.σ. και συγκεκριμένα 3.073), με την Αττική να «βράζει» για ακόμα μια μέρα.Την Τετάρτη (17.03.202) ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, είχε δώσει προθεσμία 48 ωρών σε ιδιώτες γιατρούς να κάνουν γνωστή τη συνδρομή τους στο ΕΣΥ, απευθυνόμενος σε πνευμονολόγους, παθολόγους και γενικούς γιατρούς, ζητώντας τη συμμετοχή τουλάχιστον 200, ωστόσο έχουν ανταποκριθεί λιγότεροι από 50. Ο ΙΣΑ σε μια προσπάθεια να δηλώσουν συμμετοχή κι άλλοι ιδιώτες αποφάσισε να δώσει κίνητρα, όπως να τους απαλλάξει από την ετήσια συνδρομή για 5 χρόνια. Παράλληλα, η νομική υπηρεσία του συλλόγου τους ενημέρωσε πως σε περίπτωση ιατρικού λάθους ή μήνυσης από συγγενείς ασθενούς την ευθύνη δε φέρει ο γιατρός, αλλά το νοσοκομείο.Συνολικά, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί στην Αττική άλλες 550 κλίνες, 450 απλές και 100 COVID, όπως είπε, εξηγώντας αναλυτικά τα νοσοκομεία που τις παραχωρούν. Ακόμη, παραχωρούνται άλλες 10 ΜΕΘ από τις ιδιωτικές κλινικές, ενώ το νοσοκομείο Ερυθρός γίνεται αποκλειστικά για COVID ασθενείς και το 251 ΓΝΑ της Στρατιωτικής Αεροπορίας μπαίνει στη μάχη με το ΕΣΥ.Επιπλέον, από την Πέμπτη (18.03.2021) άρχισαν να γεμίζουν οι 11 πολυδύναμες ΜΕΘ του Σισμανόγλειου. Πρόκειται για απλά κρεβάτια με φορητούς αναπνευστήρες, που λειτουργούν σε χώρους χειρουργείων και αιθουσών ανάνηψης. Ήδη έχουν καλυφθεί τρεις και είναι θέμα ωρών να γεμίσουν.Δραματική η αύξηση των διασωληνωμένωνΤην Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 καταγράφηκε δυστυχώς νέο ρεκόρ διασωληνωμένων, με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ της χώρας να φτάνουν τους 645. Η αύξηση είναι δραματική, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα μήνα.Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 12 Φεβρουαρίου ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονταν στις ΜΕΘ ήταν 293, στις 16 Φεβρουαρίου ξεπέρασαν ξανά τους 300 (σ.σ. 309 και 1121 κρούσματα) και στις 23 Φεβρουαρίου ήταν 357.Το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου, οι διασωληνωμένοι ασθενείς αυξήθηκαν από τους 371 στους 451.Συναγερμός στο νοσοκομείο Μεταξά«Έκρηξη» κρουσμάτων κορονοϊού παρουσιάζει το νοσοκομείο Μεταξά με αποτέλεσμα να κλείσει μάλιστα ολόκληρη πτέρυγά του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open TV, 24 μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχουν βρεθεί θετικά στον κορονοϊό με αποτέλεσμα να κλείσει η αιματολογική κλινική.Παράλληλα φαίνεται να έχουν κολλήσει 20 ασθενείς του νοσοκομείου τη λοίμωξη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν σε νέο ειδικό χώρο. Η διαδικασία ιχνηλάτησης είναι σε εξέλιξη, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα από πού ξεκίνησε η συγκεκριμένη διασπορά, που έχει θέσει εκτός «μάχης» τόσους υγειονομικούς.Ρεκόρ διασωληνωμένωνΟ ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 3.073 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ σημειώθηκαν 45 θάνατοι και 645 συνάνθρωποί μας είναι διασωληνωμένοι, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα.Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: «Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.073, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 230.317 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. 1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 67 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.889 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 45, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.297 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 645 (67.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.537 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 525 (ημερήσια μεταβολή +29.31%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 453 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη)».«Καλπάζουν» οι μεταλλάξειςΚαι όλα αυτά ενώ oι μεταλλάξεις συνεχίζουν να αποτελούν το νούμερο ένα κίνδυνο για τη διασπορά του κορονοϊού και τα νέα μεταλλαγμένα στελέχη που εντοπίστηκαν να είναι 430 σε 482 δείγματα που ελέγχθηκαν από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου.Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις κορονοϊού: «Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής. Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 + E484K).