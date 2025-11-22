2025-11-22 17:41:23
Οκτώ κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος για αλλοίωση του τόπου του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα το 2023 έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να καταθέσουν.Σοφία Σπίγκουekathimerini.comΑνάμεσά τους είναι ο πρώην υφυπουργός για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, Χρήστος Τριαντόπουλος, και ο πρώην sidirodromikanea
