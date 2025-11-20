2025-11-20 06:39:18

«Αυτό τον Νοέμβριο και εφεξής κάθε Νοέμβριο θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 250 ευρώ χαμηλοσυνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων. Και φυσικά οι συνταξιούχοι έχουν να περιμένουν, έχουν λαμβάνειν και άλλα χρήματα και άλλη αύξηση του εισοδήματός τους, αυτό θα γίνει από τη νέα χρονιά με την ετήσια αναπροσαρμογή των sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ