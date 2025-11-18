Ο ΕΟΦ δημοσίευσε τη νεότερη «Λίστα Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Περιορισμένης Διαθεσιμότητας» με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2025, στην οποία καταγράφονται τα φάρμακα που εμφανίζουν προσωρινή έλλειψη ή διαταραχή στην τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς.

Η λίστα της 31ης Οκτωβρίου 2025 καλύπτει μεγάλο εύρος θεραπευτικών κατηγοριών: γαστρεντερολογικά, αντιδιαβητικά, καρδιολογικά και αντιθρομβωτικά, σκευάσματα σιδήρου και ερυθροποιητίνες, δερματολογικά, ορμονικά/ενδοκρινολογικά αλλά και νοσοκομειακά αντικαρκινικά και αντιμικροβιακά.

Οι συχνότερες αιτίες που αναφέρονται είναι η....

.... «καθυστέρηση παράδοσης», τα «προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία» και η «αυξημένη ζήτηση», ενώ σε ορισμένα ειδικά σκευάσματα σημειώνονται ποιοτικά ή ζητήματα ασφάλειας που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα (31.10.2025)

Εμπορική ονομασία – περιεκτικότητα – μορφή – διάστημα περιορισμένης διάθεσης

Γαστρεντερολογικά

Cytotec 200mcg tab – 15/12/2025 έως 02/02/2026Belifax 20mg caps – 04/08/2025 έως 06/03/2026Pentasa 2g sachet – 10/08/2025 έως 21/11/2025

Αντιδιαβητικά

Retaform 500mg PR tab – 01/10/2025 έως 15/11/2025Retaform 750mg PR tab – 01/10/2025 έως 15/11/2025Retaform 1000mg PR tab – 01/10/2025 έως 15/11/2025Sitagliptin/Metformin Pharmazac 50/850mg tab – 13/11/2024 έως 30/03/2026Sitagliptin/Metformin Pharmazac 50/1000mg tab – 26/08/2025 έως 30/03/2026Vedfa 50/850mg tab – 30/06/2025 έως 17/12/2025

Αντιθρομβωτικά / καρδιαγγειακά

Clodelib 75mg tab – 02/10/2025 έως 31/12/2025Throimper 75mg tab – 15/05/2025 έως 30/09/2026Zakogrel 75mg tab – 07/10/2025 έως 27/02/2026Efient 5mg tab – 22/09/2025 έως 10/11/2025Rivaroxaban Pharmazac 2,5mg tab – 04/09/2025 έως 30/11/2025

Σκευάσματα σιδήρου / ερυθροποιητίνες

Zaofer 695mg eff tab – 26/06/2025 έως 15/12/2025Zaofer 300mg sachet – 12/02/2025 έως 15/12/2025Ferric Carboxymaltose Teva 50mg/ml inj – 15/10/2025 έως 13/07/2026Anabifer 50mg/ml inj – 02/10/2025 έως 05/03/2026Eporatio 2000IU inj – 03/11/2025 έως 05/01/2026Eporatio 4000IU inj – 30/10/2025 έως 05/01/2026Eporatio 30000IU inj – 03/11/2025 έως 08/12/2025

Αναφυλαξία / επείγοντα

Anapen 150mcg inj – 01/11/2023 έως 31/01/2026Anapen 300mcg inj – 01/01/2024 έως 31/01/2026

Δερματολογικά

Pevaryl 1% cream – 28/01/2025 έως 31/12/2025Fungoral 2% cream – 15/12/2025 έως 15/09/2026Fungoral 2% shampoo – 13/10/2025 έως 13/01/2026Topiderm 1% cream – 07/11/2024 έως 28/11/2025Topiderm 1% cutaneous solution – 02/06/2025 έως 28/11/2025Cipocal 0,005% cream – 02/10/2025 έως 31/12/2025Aldara 5% cream – 01/11/2025 έως 31/12/2025Regaine 5% cutaneous solution – 21/10/2025 έως 28/11/2025

Ορμονικά / ενδοκρινολογικά

Norditropin Nordiflex 5mg inj pen – 01/06/2025 έως 31/12/2025Norditropin Nordiflex 10mg inj pen – 06/02/2025 έως 31/12/2025Norditropin Nordiflex 15mg inj pen – 06/02/2025 έως 31/12/2025Saizen 6mg inj cartridge – 11/01/2024 έως 31/12/2025Natpar 100mcg inj – 14/07/2025 έως 30/06/2026

Φάρμακα που παραμένουν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα

Κάνοντας μια σύγκριση με την αντίστοιχη λίστα Σεπτεμβρίου, διακρίνουμε ότι τα παρακάτω σκευάσματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν έλλειψη. Αυτά είναι:

Belifax 20mg caps – περιορισμός από 04/08/2025, παρατείνεται έως 06/03/2026Daktarin 2% gel – 12/12/2024 έως 31/12/2025Sitagliptin/Metformin Pharmazac 50/850mg tab – 13/11/2024 έως 30/03/2026Sitagliptin/Metformin Pharmazac 50/1000mg tab – 26/08/2025 έως 30/03/2026Vedfa 50/850mg tab – 30/06/2025 έως 17/12/2025Throimper 75mg tab – 15/05/2025 έως 30/09/2026Zaofer 695mg eff tab και Zaofer 300mg sachet – έως 15/12/2025Ferric Carboxymaltose Teva inj – έως 13/07/2026Anapen 150mcg και 300mcg inj – έως 31/01/2026Pevaryl, Fungoral, Topiderm (διάφορες μορφές) – περιορισμός που εκτείνεται έως τέλη 2025 ή και 2026Oxbryta 500mg tab – 24/09/2024 έως 19/01/2026Soluvit vials – 29/05/2023 έως 31/12/2025Norditropin και Saizen – συνεχόμενες περίοδοι περιορισμού μέχρι 31/12/2025

Φάρμακα που αφαιρέθηκαν από τη λίστα (πιθανή επάνοδος σε κανονική διαθεσιμότητα)

Τα παρακάτω σκευάσματα δεν υπάρχουν στη λίστα Οκτωβρίου, άρα η έλλειψη φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Vedfa 50/1000mg tab – 30/06/2025 έως 15/10/2025Trulicity 1,5mg inj pen – 01/09/2025 έως 15/10/2025Persantin 75mg tab – 15/09/2025 έως 15/10/2025Efient 5mg tab – 22/09/2025 έως 13/10/2025Fero‑Folic 500 tab – 15/07/2025 έως 31/10/2025Midodrine Tillomed 2,5mg tab – 22/09/2025 έως 14/10/2025Midodrine Tillomed 5mg tab – 22/09/2025 έως 14/10/2025Zofepril 15mg tab – 17/07/2025 έως 31/10/2025Exforge 5/160mg tab – 15/09/2025 έως 15/10/2025Olmedipin 20/5mg tab – 11/02/2025 έως 15/10/2025Simvastatin/Ezetimibe Mylan 10/40mg tab – έως 15/10/2025Betafusin 2%+0,1% cream – έως 10/10/2025Vitaros 3mg/g cream – έως 31/10/2025Rilif 10mg PR tab – έως 23/10/2025

Η μη εμφάνιση στη νέα λίστα σημαίνει ότι δεν τελούν πλέον υπό επίσημο περιορισμό διάθεσης για το συγκεκριμένο διάστημα, ωστόσο σε επίπεδο αγοράς εξακολουθεί να απαιτείται επιβεβαίωση της πραγματικής διαθεσιμότητας μέσω φαρμακαποθηκών και προμηθευτών.

Φάρμακα που προστέθηκαν στη λίστα 31.10.2025 (νέες ελλείψεις)

Τα παρακάτω σκευάσματα εμφανίζονται για πρώτη φορά στη λίστα της 31ης Οκτωβρίου και δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα της 30ης Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτικά:

Cytotec 200mcg tab – 15/12/2025 έως 02/02/2026Nystamysyn 100.000 IU/ml oral susp – 03/11/2025 έως 28/11/2025Clodelib 75mg tab – 02/10/2025 έως 31/12/2025Zakogrel 75mg tab – 07/10/2025 έως 27/02/2026Atorzem 20mg tab – 07/10/2025 έως 22/12/2025Rosuvastatin Mylan 10mg tab – 03/11/2025 έως 17/12/2025Rosuvastatin Mylan 5mg tab – 12/12/2025 έως 15/05/2026Pitavastatin Pharmazac 2mg tab – 07/10/2025 έως 10/11/2025Zetidem 10/40mg tab – 03/11/2025 έως 31/12/2025Atorval Plus 10/10mg tab – 16/10/2025 έως 14/11/2025Tovaptan Teva 30mg tab – 30/10/2025 έως 09/02/2026Nozac 5mg tab – 13/10/2025 έως 24/11/2025Irbotens 300mg tab – 24/10/2025 έως 17/11/2025Irbotens Plus 300/12,5mg tab – 24/10/2025 έως 24/11/2025Copalia 10/160mg tab – 20/10/2025 έως 28/11/2025Olmedipin 40/5mg tab – 05/12/2025 έως 05/03/2026Polaplom HCT 40/10/25mg tab – 04/09/2025 έως 20/12/2025Cipocal 0,005% cream – 02/10/2025 έως 31/12/2025Aldara 5% cream – 01/11/2025 έως 31/12/2025Regaine 5% cutaneous solution – 21/10/2025 έως 28/11/2025Zyvoxid 600mg tab – 07/11/2025 έως 31/12/2025Cinacalcet Pharmazac 30mg tab – 03/11/2025 έως 22/12/2025

