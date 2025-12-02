2025-12-02 15:25:27
Το Open αύξησε περισσότερο την απήχηση και επιδραστικότητά του στην τηλεοπτική Ενημέρωση τον Νοέμβριο, με το 12ωρο ζωντανό πρόγραμμά του σε καθημερινή βάση. Ο δημόσιος διάλογος ενισχύθηκε και σημαντικές εξελίξεις ξεκίνησαν από τη συχνότητα του Open, με παρεμβάσεις υπουργών, πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων.
Ειδικότερα:
* Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» (Δευτέρα-Παρασκευή 06.00-10.00) με Μάνο Νιφλή-Γιάννη Κολοκυθά ανέβηκε στο 12% (πέρυσι 11,7%)
* Η νέα εκπομπή «10 Παντού» με Νίκο Στραβελάκη-Μίνα Καραμήτρου (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00) ανέβηκε στο 9,4%
* Το μεσημεριανό δελτίο με τη Λίνα Δρούγκα 8,7% (πέρυσι 6,8%)
* Η νέα απογευματινή εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» (15.40-18.40) με Σπύρο Χαριτάτο-Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου 6,1%
* Το κεντρικό δελτίο με την Εύα Αντωνοπούλου 8% (πέρυσι 6,9%)
* Η πρωινή εκπομπή (06.00-10.00) του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» με Χρήστο Τσιγουρή-Χρύσα Φώσκολου 11,9% (πέρυσι 10,6%).
* Το κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου με Ματίνα Παπαδέα 8,1% (πέρυσι 7,9%)
* Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «Status Quo» 5,2% (Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρης Ντινόπουλος, Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Ζαχαράκη, Παντελής Βαλασόπουλος, Μαρία Αρώνη, Κωνσταντίνος Μακρής, Σάρα Τσέλα)
* Η οικονομική εκπομπή «Limit Up» (Σάββατο-Κυριακή μεσημέρι) με Γιάννη Φώσκολο-Αντώνη Κρητικό 4,6%.
Πηγή: tvnea.com
