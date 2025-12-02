Το Open αύξησε περισσότερο την απήχηση και επιδραστικότητά του στην τηλεοπτική Ενημέρωση τον Νοέμβριο, με το 12ωρο ζωντανό πρόγραμμά του σε καθημερινή βάση. Ο δημόσιος διάλογος ενισχύθηκε και σημαντικές εξελίξεις ξεκίνησαν από τη συχνότητα του Open, με παρεμβάσεις υπουργών, πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων.Ειδικότερα:* Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» (Δευτέρα-Παρασκευή 06.00-10.00) με Μάνο Νιφλή-Γιάννη Κολοκυθά ανέβηκε στο 12% (πέρυσι 11,7%)* Η νέα εκπομπή «10 Παντού» με Νίκο Στραβελάκη-Μίνα Καραμήτρου (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00) ανέβηκε στο 9,4%* Το μεσημεριανό δελτίο με τη Λίνα Δρούγκα 8,7% (πέρυσι 6,8%)* Η νέα απογευματινή εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» (15.40-18.40) με Σπύρο Χαριτάτο-Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου 6,1%* Το κεντρικό δελτίο με την Εύα Αντωνοπούλου 8% (πέρυσι 6,9%)* Η πρωινή εκπομπή (06.00-10.00) του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» με Χρήστο Τσιγουρή-Χρύσα Φώσκολου 11,9% (πέρυσι 10,6%).* Το κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου με Ματίνα Παπαδέα 8,1% (πέρυσι 7,9%)* Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «Status Quo» 5,2% (Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρης Ντινόπουλος, Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Ζαχαράκη, Παντελής Βαλασόπουλος, Μαρία Αρώνη, Κωνσταντίνος Μακρής, Σάρα Τσέλα)* Η οικονομική εκπομπή «Limit Up» (Σάββατο-Κυριακή μεσημέρι) με Γιάννη Φώσκολο-Αντώνη Κρητικό 4,6%.Πηγή: tvnea.com