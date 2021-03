2021-03-26 00:46:43

Εικόνες συγχρωτισμού που δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση αυστηρό lockdown σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 25ης Μαρτίου και λίγο πριν την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες νεαροί Θεσσαλονικείς σχημάτισαν ουρές στη λεωφόρο Νίκης για να πάρουν ένα ποτό με take away.



Σύμφωνα με το thesstoday.gr οι κάτοικοι της πόλης με σύμμαχο την καλοκαιρία «ξεχύθηκαν» στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν την ανοιξιάτικη βόλτα τους. Από νωρίς το μεσημέρι το παραλιακό μέτωπο της πόλης είχε κατακλυστεί από χιλιάδες κατοίκους, ενώ οι νεότεροι λίγο πριν την εφαρμογή του lockdown στις 9 θέλησαν να πάρουν ένα take away ποτό από μαγαζιά της παραλιακής.



Οι εικόνες δείχνουν τον συγχρωτισμό στο πεζοδρόμιο, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα η Αστυνομία δεν εμφανίστηκε εγκαίρως για να διαλύσει το πλήθος. Σημειώνεται πως σήμερα 25 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 315 νέα κρούσματα κορονοϊού.

themaygeias

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ