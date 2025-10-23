2025-10-23 09:02:40

Ο Τάσος Δούσης κι οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην πιο μακρόστενη χώρα της Ευρώπης με τα υπέροχα φιόρδ, τη Νορβηγία, αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 17:45 στο OPEN!



Στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, επισκέπτονται τον Καθεδρικό Ναό, ο οποίος αποτελεί σύμβολο της πνευματικότητας της πόλης, αλλά κι ένα κρυφό μπιστρό πίσω από αυτόν.



Στη συνέχεια, ξεκινούν τη βόλτα τους στο Όσλο από την Πλατεία του Σταθμού, φτάνουν μέχρι τον εμπορικό δρόμο Καρλ Γιόχαν, δοκιμάζουν το πιο διάσημο ρολό κανέλας της Σκανδιναβίας και μας ξεναγούν σε εμβληματικά κτήρια της πόλης όπως το Κοινοβούλιο, το Βασιλικό Ανάκτορο, το Δημαρχείο, το φρούριο Άκερσους, την προκυμαία Άκερ Μπρίγκε, το πάρκο Βίγκελαντ. Φυσικά, μας προτείνουν μοναδικά café κι εστιατόρια για να απολαύσουμε τον καφέ και το φαγητό μας.



Ο Τάσος Δούσης κι η ομάδα του μας παρουσιάζουν στη συνέχεια το Χάμαρ, όπου επισκέπτονται τόσο τον παλιό όσο και τον νέο Καθεδρικό της πόλης, θαυμάζουν τη λίμνη Μιόσα, που είναι η μεγαλύτερη της Νορβηγίας και δοκιμάζουν αυθεντικό fish n’ chips.



Τέλος, κάνουν βόλτα με το παραδοσιακό Σαντ Μπάτεν στα νησάκια που συνθέτουν το Κρίστιανσουντ. Στο Ίνλαντετ μένουν έκπληκτοι με το σκηνικό, ενώ στο κοσμοπολίτικο Κίρκελαντετ δοκιμάζουν αυθεντικές νορβηγικές γεύσεις με παστό μπακαλιάρο.



Το ταξίδι στη Νορβηγία μόλις ξεκίνησε και είναι όλο δικό σας!



