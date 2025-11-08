2025-11-08 07:55:56
Φωτογραφία για «ΕΙΚΟΝΕΣ»: To ταξίδι στη Νορβηγία συνεχίζεται



 O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν το υπέροχο ταξίδι τους στη Νορβηγία, τη χώρα με τις ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 17:45 στο OPEN!

Επισκέπτονται το Λάερνταλ, ένα χωριό που είναι σαν να έχει βγει από σκηνικό ταινίας, κι ακολουθώντας το τούνελ του Λάερνταλ, το μεγαλύτερο παγκοσμίως οδικό τούνελ με μήκος πάνω από 24 χλμ, φτάνουν στο Φλομ.

Το Φλομ αποτελεί την αφετηρία για τη μαγική διαδρομή Φλομσμπάνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μένουν έκπληκτοι από το φυσικό τοπίο και τον εντυπωσιακό καταρράκτη Κιόσφοσεν. Επίσης, ανακαλύπτουν τον Τβίντεφοσεν, γνωστό και ως τον καταρράκτη της μακροζωίας. 

Ο Τάσος Δούσης κι η ομάδα του φτάνουν μέχρι το Μπέργκεν, το «μαργαριτάρι» της Νορβηγίας. Εκεί, επισκέπτονται τη Ματάλεν, τη νέα ψαραγορά της πόλης και κάνουν βόλτα και στην Υπαίθρια Ψαραγορά του Μπέργκεν η οποία λειτουργεί από τον 13ο αιώνα.

Ανακαλύπτουν τη γειτονιά Μπρίγκεν με τα πασίγνωστα ξύλινα σπίτια κι ανεβαίνουν με το ιστορικό τελεφερίκ Φλόιμπανεν στο πάρκο Φλόιεν, το φυσικό «μπαλκόνι» της νορβηγικής Ριβιέρας. Στη συνέχεια, κάνουν περίπατο στο Πάρκο Νόρντνες, το πιο ήσυχο σημείο της πόλης και παρουσιάζουν το Νόρντνες, το πιο αυθεντικό κομμάτι του Μπέργκεν!

Τέλος, μας προτείνουν να δοκιμάσουμε το πιο γνωστό street food του Μπέργκεν και να απολαύσουμε το δείπνο μας σε ένα κτήριο το οποίο πριν μετατραπεί σε εστιατόριο στέγαζε το Χρηματιστήριο!

«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Κάθε Κυριακή στις 17:45 στο OPEN



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στράτα τη στράτα από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Στράτα τη στράτα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ AI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΗ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ AI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΗ
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον
Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον
ο “θάμνος της ανάστασης” που φέρει την επιστημονική ονομασία Myrothamnus Flabellifolius
ο “θάμνος της ανάστασης” που φέρει την επιστημονική ονομασία Myrothamnus Flabellifolius
Το Λουξεμβούργο αποκλείστηκε από τη στρατηγική της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας - Εκτός επίσης, το Ελσίνκι, το Δουβλίνο, η Λευκωσία και η Βαλέτα.
Το Λουξεμβούργο αποκλείστηκε από τη στρατηγική της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας - Εκτός επίσης, το Ελσίνκι, το Δουβλίνο, η Λευκωσία και η Βαλέτα.
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω ...»
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω ...»