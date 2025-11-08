





O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν το υπέροχο ταξίδι τους στη Νορβηγία, τη χώρα με τις ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 17:45 στο OPEN!

Επισκέπτονται το Λάερνταλ, ένα χωριό που είναι σαν να έχει βγει από σκηνικό ταινίας, κι ακολουθώντας το τούνελ του Λάερνταλ, το μεγαλύτερο παγκοσμίως οδικό τούνελ με μήκος πάνω από 24 χλμ, φτάνουν στο Φλομ.

Το Φλομ αποτελεί την αφετηρία για τη μαγική διαδρομή Φλομσμπάνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μένουν έκπληκτοι από το φυσικό τοπίο και τον εντυπωσιακό καταρράκτη Κιόσφοσεν. Επίσης, ανακαλύπτουν τον Τβίντεφοσεν, γνωστό και ως τον καταρράκτη της μακροζωίας.

Ο Τάσος Δούσης κι η ομάδα του φτάνουν μέχρι το Μπέργκεν, το «μαργαριτάρι» της Νορβηγίας. Εκεί, επισκέπτονται τη Ματάλεν, τη νέα ψαραγορά της πόλης και κάνουν βόλτα και στην Υπαίθρια Ψαραγορά του Μπέργκεν η οποία λειτουργεί από τον 13ο αιώνα.

Ανακαλύπτουν τη γειτονιά Μπρίγκεν με τα πασίγνωστα ξύλινα σπίτια κι ανεβαίνουν με το ιστορικό τελεφερίκ Φλόιμπανεν στο πάρκο Φλόιεν, το φυσικό «μπαλκόνι» της νορβηγικής Ριβιέρας. Στη συνέχεια, κάνουν περίπατο στο Πάρκο Νόρντνες, το πιο ήσυχο σημείο της πόλης και παρουσιάζουν το Νόρντνες, το πιο αυθεντικό κομμάτι του Μπέργκεν!

Τέλος, μας προτείνουν να δοκιμάσουμε το πιο γνωστό street food του Μπέργκεν και να απολαύσουμε το δείπνο μας σε ένα κτήριο το οποίο πριν μετατραπεί σε εστιατόριο στέγαζε το Χρηματιστήριο!

