Very rare decay of a beauty meson involving an electron and positron observed at LHCb (Image: CERN)Εγκατεστημένος 100 μέτρα κάτω από τη γη, στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γαλλία, κοντά στη Γενεύη, με διάμετρο 27 χιλιομέτρων, ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) είναι η μεγαλύτερη μηχανή του κόσμου. Οταν άρχισε να λειτουργεί, πριν από έντεκα χρόνια, αναγκάζοντας δέσμες σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργειας να συγκρουστούν ώστε να ρίξουν φως στα ανεξήγητα μυστήρια της ύλης, οι προσδοκίες ήταν μεγάλες.Η ανακάλυψη του περίφημου «μποζονίου Χιγκς», το 2013, ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή του LHC, καθώς ήρθε να στηρίξει το Καθιερωμένο Πρότυπο, τη θεωρία που οικοδομήθηκε στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα για να εξηγήσει τους δομικούς λίθους και τις τέσσερις γνωστές δυνάμεις στον κόσμο μας. Σήμερα, μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη, ίσως και μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Ύστερα από δέκα χρόνια ερευνών πάνω στις συγκρούσεις b μεσονίων, ασταθών σωματιδίων που διασπώνται σε σταθερότερα, η ερευνητική ομάδα LHCb ήρθε αντιμέτωπη με ένα εντελώς απροσδόκητο εύρημα: ενώ το Καθιερωμένο Πρότυπο προβλέπει ότι τα εν λόγω σωματίδια είναι εξίσου πιθανό να διασπαστούν σε ηλεκτρόνια και τα παρεμφερή τους μιόνια, τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν ότι η Φύση προτιμά τα ηλεκτρόνια από τους βαρύτερους συγγενείς τους. Η ανακάλυψη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, δικαιολογεί μια εκπληκτικής σημασίας υπόθεση: ότι υπάρχει μία ακόμη δύναμη στη Φύση, πέρα από τις τέσσερις που ήδη γνωρίζουμε ((βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ισχυρή πυρηνική, ασθενής πυρηνική) Μια κρυφή δύναμη που συγκρατεί τα στοιχειώδη σωματίδια (κουάρκ) τα οποία συνθέτουν τα μεσόνια και τα εμποδίζει να διασπαστούν σε μιόνια.Ωστόσο, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Η ακρίβεια της ανακάλυψης είναι στα 3,1 σίγμα, δηλαδή υπάρχει μια πιθανότητα στις 1000 να πρόκειται για τυχαίο εύρημα. Η στατιστική επιβεβαιώνει το εύρημα στα 5σ (μία στο εκατομμύριο να πρόκειται για κάτι συμπτωματικό) . Μέχρι τότε, θα διεξαχθούν παρόμοιες έρευνες σε εργαστήρια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για να ελέγξουν το εύρημά τους, που δημιουργεί ελπίδες για την εξιχνίαση ορισμένων από τα πιο δύσκολα μυστήρια της Φύσης, όπως η φύση της βαρύτητας και η σκοτεινή ύλη του Διαστήματος.https://home.cern/news/news/physics/intriguing-new-result-lhcb-experiment-cernhttps://www.kathimerini.gr/world/561305527/elpides-gia-mia-nea-epochi-anakalypseon-sti-fysiki/?fbclid=IwAR3a-NeD16ZFNlbTeynDOMeCYvIbXz81GeZJg_f2oXqv34faPTvbBTF1H-g