Τα χριστούγεννα είναι η πιο φωτεινή και χαρούμενη εποχή του χρόνου όμως μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και η πιο …σπάταλη περιβαλλοντικά. Από τα πλαστικά στολίδια μέχρι τα περιτυλίγματα μιας χρήσης, κάθε μικρή λεπτομέρεια αφήνει το αποτύπωμά της στο περιβάλλον. Αν όμως αγαπάτε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και θέλετε φέτος να στολίσετε με οικολογική συνείδηση, υπάρχουν δεκάδες όμορφοι και δημιουργικοί τρόποι για να το κάνετε χωρίς να θυσιάσετε τη μαγεία της γιορτινής ατμόσφαιρας.Τι σημαίνει “οικολογικά Χριστούγεννα”

Οικολογικός χριστουγεννιάτικος στολισμός δεν σημαίνει λιγότερη λάμψη, σημαίνει επιλογές με σεβασμό στο περιβάλλον. Επικεντρώνεται:

στη μείωση των απορριμμάτων, στη χρήση φυσικών ή ανακυκλώσιμων υλικών, και στην επαναχρησιμοποίηση όσων ήδη διαθέτουμε.

Η φιλοσοφία είναι “less waste, more taste”: διακόσμηση με προσωπικότητα, χωρίς υπερβολές.

Επιλέγοντας το σωστό χριστουγεννιάτικο δέντρο Φυσικό ή τεχνητό;

Αν έχετε ήδη τεχνητό δέντρο, χρησιμοποιήστε το όσο περισσότερα χρόνια μπορείτε, η επαναχρησιμοποίηση είναι το πιο οικολογικό σενάριο. Αν όμως αγοράσετε νέο προτιμήστε ένα φυσικό δέντρο από καλλιέργεια με πιστοποίηση ή ακόμη καλύτερα, δέντρο σε γλάστρα που μπορείτε να διατηρήσετε και μετά τις γιορτές.

Εναλλακτικές ιδέες Δέντρο από ξύλινες παλέτες Δέντρο-σύνθεση με φυσικά κλαδιά και φωτάκια Επιτοίχιο δέντρο από ξύλο ή σκοινί και στολίδια, ιδανικό για μικρούς χώρουςΣτολίδια και συνθέσεις με φυσικά υλικά

Αντί για πλαστικά ή στολίδια του εμπορίου, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικά DIY κομμάτια με απλά, φυσικά υλικά:

αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού και μήλου, κανέλα, γαρύφαλλο, αστεροειδή γλυκάνισο, ξύλα, βελανίδια, κουκουνάρια και φυτά ταυτισμένα με τις γιορτές

Συνδυάστε τα με σπάγγο, λινάτσα ή ύφασμα για ένα rustic φυσικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι μυρωδάτο, αυθεντικό και απόλυτα “πράσινο”.







Οικολογικός φωτισμός Χρησιμοποιήστε LED

Οι LED γιρλάντες καταναλώνουν έως και 80% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν χρόνια. Επιλέξτε θερμό λευκό φως για ζεστή ατμόσφαιρα.

Προγραμματίστε τον φωτισμό σας

Χρησιμοποιείστε φώτα με χρονοδιακόπτη ώστε να σβήνουν αυτόματα την ώρα που θα επιλέξετε, αυτή είναι μια μικρή κίνηση με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.





Ηλιακά φωτιστικά

Για τον στολισμό εξωτερικών χώρων όπου είναι δυνατό τοποθετείστε ηλιακά φωτιστικά, μηδενίζοντας την κατανάλωση σε ενέργεια. Πλέον διατίθενται στην αγορά σε ποικιλία σχεδίων, ακόμη και εορταστικών, ενώ και οι απλές γιρλάντες με ηλιακά led είναι κατάλληλες για στολισμό κάθε σημείου και προσφέρουν ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.





Δώρα και περιτυλίγματα χωρίς σπατάλη

Αντί για χαρτιά περιτυλίγματος μιας χρήσης, που αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο γιορτινών απορριμάτων παγκοσμίως, δοκιμάστε:

υφάσματα, παλιές εφημερίδες ή σελίδες περιοδικών, κουτιά από προηγούμενα δώρα, στολισμένα με φυσικό κορδόνι ή μικρά κλαδάκια

Και φυσικά, προτιμήστε χειροποίητα δώρα, ακόμη και αν πρόκειται για μικρότερης αξίας, αντί για κομμάτια μαζικής παραγωγής.





Η μαγεία της απλότητας

Το πιο “πράσινα” Χριστούγεννα είναι εκείνα που ο στολισμός δεν στοχεύει στην υπερβολή. Λίγα φυσικά στοιχεία, σωστός φωτισμός και αγάπη στη λεπτομέρεια. Αυτή είναι η συνταγή για ένα γιορτινό σπίτι γεμάτο θαλπωρή και οικολογική ισορροπία και μην ξεχνάτε ότι η οικολογική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν είναι μόδα. Είναι στάση ζωής ικανή να δημιουργήσει έναν στολισμό απλό, οικονομικό και με πολύ ιδιαίτερη αισθητική.



Φέτος, ας αφήσουμε τα σπίτια μας να λάμψουν με φυσική μαγεία και συνείδηση. Εκτός των άλλων αυτό είναι και το χρησιμότερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στο μέλλον των παιδιών.

