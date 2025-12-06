2025-12-06 20:04:36

Το CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) είναι το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών, και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής, στον κόσμο. Βρίσκεται δυτικά της Γενεύης, στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 25 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος.



Παρακάτω μπορείτε να δείτε ευκαιρίες καριέρας για Νέους/ες Επαγγελματίες:



Early Career Professionals – Technical Field – Spontaneous Applications



Μισθός: 4.624 Swiss Francs (4.942 ευρώ)



Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως και 36 μήνες



Προϋποθέσεις:Μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, έχετε μέγιστο 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την αποφοίτησή σας σε τεχνικό ή διοικητικό τομέα και το υψηλότερο εκπαιδευτικό σας προσόν είναι απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο μη πανεπιστημιακό πτυχίο. Δεν μπορείτε να είστε κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.



Δεν είχατε λάβει ποτέ ξανά υποτροφία από το CERN.



Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2025

