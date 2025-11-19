tinanantsou.blogspot.gr

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν 8 συνολικά εικονικές επισκέψεις στις υπόγειες εγκαταστάσεις του πειράματος ΑΤΛΑΣ στον επιταχυντή LHC του CERN για την περίοδο 08/12/25-20/02/26, που θα είναι προσβάσιμος ο ανιχνευτής ΑΤΛΑΣ. Φέτος, αυτή η περίοδος θα έχει μικρή διάρκεια, διότι το καλοκαίρι του 2026 θα σταματήσει ο επιταχυντής LHC για περίπου 4 χρόνια, οπότε θα λάβουν χώρα μεγάλης κλίμακας αναβαθμίσεις.Οι επισκέψεις θα είναι διάρκειας μιας ώρας, μέσω σύνδεσης με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ στις ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται παρακάτω και απευθύνονται σε μαθητές/εκπαιδευτικούς Λυκείου και Γυμνασίου:Τετάρτη 17/12/25, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΠαρασκευή 09/01/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΠέμπτη 15/01/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΔευτέρα 19/01/26, 09.00 ώρα ΕλλάδοςΤρίτη 27/01/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΠαρασκευή 06/02/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΔευτέρα 09/02/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΤρίτη 17/02/26, 08.30 ώρα ΕλλάδοςΣε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλείστε, όπως συμπληρώσετε την φόρμα: https://forms.gle/Ad4dsqLbzTMebFML9 .Όλα τα αιτήματα θα γίνουν δεκτά και οι σύνδεσμοι ΖΟΟΜ θα σταλούν 1-2 μέρες πριν από την ξενάγηση και μπορούν να λάβουν χώρα πολλαπλές συνδέσεις. Λόγω της σύντομης διάρκειας της εικονικής επίσκεψης δεν θα υπάρξει η δυνατότητα επίλυσης μονομερών τεχνικών προβλημάτων και ως εκ τούτου συστήνεται η έγκαιρη σύνδεσή σας.Σε περίπτωση ενδιαφέροντος μαθητών/εκπαιδευτικών που δεν εμπίπτουν στην προαναφερθείσα κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), παρακαλείστε, όπως συμπληρώσετε την φόρμα: https://forms.gle/3F6cbjrJaXBrgYoN7, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να σας προταθεί κάποια άλλη πιο προσαρμοσμένη εικονική επίσκεψη, όπως και στον προηγούμενο κύκλο διαδικτυακών επισκέψεων.Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική γλώσσα.Ο αριθμός συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτικών) ζητείται για στατιστικούς λόγους, ενώ ο λόγος της επίσκεψης απαιτείται από το πείραμα ΑΤΛΑΣ (ένα μικρό κείμενο στα αγγλικά που ενδεχομένως αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του πειράματος).