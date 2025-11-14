2025-11-14 11:55:24

Βρίσκεται σε πλήρη φάση επανεκκίνησης η σειρά «Υπέροχα πλάσματα», η οποία έχει ήδη λάβει το οριστικό «ναι» για να επιστρέψει στις οθόνες του Alpha με έναν ολοκαίνουργιο κύκλο επεισοδίων.



Έπειτα από σχεδόν 18 χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο της δημιουργίας της Μυρτώς Κοντοβά, τα νέα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.



Όπως αναφέρει η REAL NEWS, στο μεγάλο reunion θα συμμετέχουν ξανά η Μυρτώ Αλικάκη ως Μητσάκι, η Φαίδρα Δρούκα στον ρόλο της Έλης και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος ως Μπίλι. Τη θρυλική θεία Καραμέλα θα ενσαρκώσει για ακόμη μια φορά η Ελένη Ανουσάκη.



Στο «Υπέροχα πλάσματα: η επιστροφή» δεν θα πρωταγωνιστούν μόνο οι γνώριμες φιγούρες, αλλά και νέα πρόσωπα· τρεις καινούριοι χαρακτήρες θα συστήσουν τη νεότερη γενιά, με το σενάριο να εξετάζει τη σύγκρουση και τη συνύπαρξη των «υπέροχων πλασμάτων» του τότε με εκείνα του σήμερα.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ