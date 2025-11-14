2025-11-14 11:55:24
Φωτογραφία για «Επιστροφή-έκπληξη για τα “Υπέροχα Πλάσματα”: παλιό καστ, νέοι ήρωες και νέα εποχή»
Βρίσκεται σε πλήρη φάση επανεκκίνησης η σειρά «Υπέροχα πλάσματα», η οποία έχει ήδη λάβει το οριστικό «ναι» για να επιστρέψει στις οθόνες του Alpha με έναν ολοκαίνουργιο κύκλο επεισοδίων.

Έπειτα από σχεδόν 18 χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο της δημιουργίας της Μυρτώς Κοντοβά, τα νέα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.

Όπως αναφέρει η REAL NEWS, στο μεγάλο reunion θα συμμετέχουν ξανά η Μυρτώ Αλικάκη ως Μητσάκι, η Φαίδρα Δρούκα στον ρόλο της Έλης και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος ως Μπίλι. Τη θρυλική θεία Καραμέλα θα ενσαρκώσει για ακόμη μια φορά η Ελένη Ανουσάκη.

Στο «Υπέροχα πλάσματα: η επιστροφή» δεν θα πρωταγωνιστούν μόνο οι γνώριμες φιγούρες, αλλά και νέα πρόσωπα· τρεις καινούριοι χαρακτήρες θα συστήσουν τη νεότερη γενιά, με το σενάριο να εξετάζει τη σύγκρουση και τη συνύπαρξη των «υπέροχων πλασμάτων» του τότε με εκείνα του σήμερα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή Το Χουμε...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Maestro 4»: Η ιστορία φτάνει στο τέλος της με έξι επεισόδια - Δύο νέα πρόσωπα στο κάστ
«Maestro 4»: Η ιστορία φτάνει στο τέλος της με έξι επεισόδια - Δύο νέα πρόσωπα στο κάστ
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
Grand Hotel: Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στα γυρίσματα - Πως τον υποδέχτηκαν;
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανέβηκε στην πρώτη θέση ο Άγιος Έρωτας
Ανέβηκε στην πρώτη θέση ο Άγιος Έρωτας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
Σαρώνει η Καινούργιου στα πρωινά ψυχαγωγικά...
Σαρώνει η Καινούργιου στα πρωινά ψυχαγωγικά...