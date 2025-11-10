2025-11-10 15:04:50
Φωτογραφία για Κυπριακό : Αμυδρές ελπίδες για λύση. Αμετακίνητη η Τουρκία



Γράφει-Σχολιάζει

ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Την επομένη των εκλογών   στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο ( 19 Οκτωβρίου διεξήχθησαν  οι εκλογές) βρέθηκα στη Μεγαλόνησο, όπου  είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω  με εξέχοντες Κύπριους  γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές για τα νέα δεδομένα, που επισφραγίστηκαν από την συντριπτική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν ( 62,76 % ) , έναντι του αντιπάλου του Τατάρ ( 35,81%), εκλεκτού της Άγκυρας και του Ερντογάν....

Διαβάστε Περισσότερα... Κυπριακό : Αμυδρές ελπίδες για λύση. Αμετακίνητη η Τουρκία - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καταγγελία διαμαρτυρία κατά του ΣΚΑΪ για τον διαχωρισμό με βάση την καταγωγή (Αθηναίοι και Επαρχιώτες)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καταγγελία διαμαρτυρία κατά του ΣΚΑΪ για τον διαχωρισμό με βάση την καταγωγή (Αθηναίοι και Επαρχιώτες)
Φωτεινή Πετρογιάννη κατά Σοφίας Μουτίδου: «Θα περιμέναμε σήμερα να ζητήσει μια συγγνώμη»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φωτεινή Πετρογιάννη κατά Σοφίας Μουτίδου: «Θα περιμέναμε σήμερα να ζητήσει μια συγγνώμη»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
ΤΟ BIOPC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ TECH ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΤΟ BIOPC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ TECH ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Θεοδότα Νάντσου: Η λύση στη κλιματική κρίση είμαστε εμείς
Θεοδότα Νάντσου: Η λύση στη κλιματική κρίση είμαστε εμείς
Απ. Βαλτάς στον ΣΚΑΪ για ΦΥΚ στα φαρμακεία: «Υπουργός και ΕΟΠΥΥ συμφωνούν, οι εταιρείες διαφωνούν, επιτέλους πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση!» (ηχητικό)
Απ. Βαλτάς στον ΣΚΑΪ για ΦΥΚ στα φαρμακεία: «Υπουργός και ΕΟΠΥΥ συμφωνούν, οι εταιρείες διαφωνούν, επιτέλους πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση!» (ηχητικό)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Tο έζησα καλά στο πετσί μου λέει η Σοφία Μουτίδου και τελικά...δεν
Tο έζησα καλά στο πετσί μου λέει η Σοφία Μουτίδου και τελικά...δεν
ΣΤΑΣΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
GRAND HOTEL: Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα όμως....
Tο «The Voice of Greece» και σε μια ακόμα νέα μέρα...
Tο «The Voice of Greece» και σε μια ακόμα νέα μέρα...
Η Siemens παρουσιάζει το τρένο υψηλής ταχύτητας Velaro στην TransMEA 2025
Η Siemens παρουσιάζει το τρένο υψηλής ταχύτητας Velaro στην TransMEA 2025