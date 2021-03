themaygeias

«Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και σύντομα θα είμαστε σε θέση να πάρουμε τη ζωή μας πίσω», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.Όπως είπε, η αύξηση των εμβολίων και του testing για κορονοϊό, η αύξηση των ποσοτήτων των εμβολίων που φτάνουν στην Ελλάδα και των εμβολιασμών, η βελτίωση του καιρού καθώς και η τεράστια μάχη που δίνουν οι υγειονομικοί «και κράτησε όρθιο το ΕΣΥ», συνηγορούν ότι σε ένα χρονικό διάστημα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η εικόνα στα νοσοκομεία της Αττικής ήταν καλύτερη χθες και προχθές και ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό για τη συγκλονιστική τους προσπάθεια, την αίσθηση καθήκοντος και την αυταπάρνηση.Σταθεροποίηση κρουσμάτων για άνοιγμα σχολείων - λιανεμπορίουΣτο ερώτημα εάν θα μπορούσαν να ανοίξουν λιανεμπόριο και σχολεία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα η σταθεροποίηση των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού - ακόμη και σε υψηλούς αριθμούς, ώστε μετά να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση.Θα εκμεταλλευτούμε το νέο όπλο των self testΓια τα self test ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι είναι ένα επιπλέον εργαλείο στα μοριακά και τα rapid που δε σταματούν. Εξήγησε ότι η μάχη ξεκίνησε με 800 τεστ την ημέρα στις αρχές της πανδημίας και έχουμε φτάσει στα 55.000 με 60.000 τεστ την ημέρα μετά τη χρήση και των rapid test στη χώρα μας.«Η τεχνολογία δίνει ένα τρίτο βήμα, το self test και αυτό το όπλο θα το εκμεταλλευτούμε προς όφελος του πολίτη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.Στόχος να γίνουν 1,5 εκατ. εμβολιασμοί τον ΑπρίλιοΓια τους εμβολιασμούς τόνισε ότι μόνο τον Απρίλιο θα γίνουν 1,5 εκατ. εμβολιασμοί, δηλαδή όσοι έγιναν συνολικά κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2021 καθώς αυξάνονται και οι ποσότητες των εμβολίων που θα φτάσουν στη χώρα μας.Πιο αναλυτικά θα φτάσουν στην Ελλάδα πάνω από 1,1 χιλιάδες δόσεις του εμβολίου της Pfyzer, πάνω από 450.000 της AstraZeneca, 100.000 της Moderna. Μετά την έγκριση του εμβολίου της Johnson&Johnson που είναι μονοδοσικό, θα φτάσουν στην Ελλάδα 70.800 εμβόλια της εταιρίας τον Απρίλιο, 3000.000 τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.